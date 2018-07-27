Розвідка: Росія у Ростові продовжує готувати найманців

"Зокрема, на одному з полігонів Ростовської області здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп. Кандидати для проходження навчання визначаються за результатами ретельного відбору як з-поміж т.зв. військовослужбовців окупаційних військ, так і російських найманців (громадян РФ)", - сказав Гуцуляк.



За його словами, основу курсу складають вогнева підготовка з використанням зброї різного типу, рукопашний бій та мінно-вибухова справа. Заняття проводяться під керівництвом інструкторів підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.



Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.