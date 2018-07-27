Розвідка: Росія у Ростові продовжує готувати найманців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Російська Федерація продовжує готувати у Ростові-на-Дону та перекидати в Україну своїх найманців. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Зокрема, на одному з полігонів Ростовської області здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп. Кандидати для проходження навчання визначаються за результатами ретельного відбору як з-поміж т.зв. військовослужбовців окупаційних військ, так і російських найманців (громадян РФ)", - сказав Гуцуляк.
За його словами, основу курсу складають вогнева підготовка з використанням зброї різного типу, рукопашний бій та мінно-вибухова справа. Заняття проводяться під керівництвом інструкторів підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.
Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.