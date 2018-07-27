Разведка: Россия в Ростове продолжает готовить наемников

"В частности, на одном из полигонов Ростовской области осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп. Кандидаты для прохождения обучения определяются по результатам тщательного отбора как среди т.н. военнослужащих оккупационных войск, так и российских наемников (граждан РФ)", - сказал Гуцуляк.



По его словам, основу курса составляют огневая подготовка с использованием оружия различного типа, рукопашный бой и минно-взрывное дело. Занятия проводятся под руководством инструкторов подразделений специального назначения ВС РФ.



Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.