Росія у грі зі Швецією втратила підвищення в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У заключному матчі групового етапу Ліги Націй збірна Швеції на своєму полі здобула перемогу над командою Росії, повідомляє кореспондент УНН.
Під закінчення першої половини скандинави реалізували розіграш з кутового. Після подачі на другий поверх м’яч відскочив на самотнього Ліндельофа. Оборонець “Манчестер Юнайтед” засмутив Акінфєєва.
На 72 хвилині шведи ще більше ускладнили ситуацію росіянам — Клаессон з лівого флангу прострілив в центр карного майданчику, де удару завдав Ларссон, голкіпер відбив м’яч в сторону, де першим опинився нападник Маркус Берг та подвоїв рахунок. Таким чином, 2:0 за шведами.
Зауважимо, що перемога Швеції дозволила команді Янне Андерссона змістити Росію з першого місця в групі B2 і заробити підвищення в Лізі Націй, адже при рівному очковому доробку (по 7), скандинави мають кращі результати в очних зустрічах.