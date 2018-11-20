Россия в игре со Швецией потеряла повышение в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В заключительном матче группового этапа Лиги Наций сборная Швеции на своем поле одержала победу над командой России, сообщает корреспондент УНН.
В заключение первой половины скандинавы реализовали розыгрыш углового. После подачи на второй этаж мяч отскочил на одинокого Линдельофа. Защитник “Манчестер Юнайтед” огорчил Акинфеева.
На 72 минуте шведы еще больше усложнили ситуацию россиянам — Клаэссон с левого фланга прострелил в центр штрафной, где удар нанес Ларссон, голкипер отбил мяч в сторону, где первым оказался нападающий Маркус Берг и удвоил счет. Таким образом, 2:0 за шведами.
Заметим, что победа Швеции позволила команде Янне Андерссона сместить Россию с первого места в группе B2 и заработать повышение в Лиге Наций, ведь при равном очковом доработку (по 7), скандинавы имеют лучшие результаты в очных встречах.