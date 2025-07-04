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російські обстріли Донеччини: троє цивільних травмовані, зруйновано заклад освіти

Київ • УНН

 • 113 перегляди

4 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали троє цивільних: двоє у Краматорську та один у Костянтинівці. Поранені отримали мінно-вибухові травми, а також зруйновано освітній заклад.

російські обстріли Донеччини: троє цивільних травмовані, зруйновано заклад освіти

Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області 4 липня є постраждалі і руйнування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Станом на 12:50 внаслідок обстрілів у Краматорську зазнали тілесних ушкоджень двоє цивільних. Ще одну людину травмовано у Костянтинівці. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом основи черепа, гематоми і садна – йдеться в повідомленні.

Голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що внаслідок російського обстрілу був зруйнований освітній заклад.

Поранені чоловік і жінка у важкому стані, їм надається уся необхідна медична допомога. За попередньою інформацією, росіяни гатили з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Нагадаємо

російські окупанти обстріляли центр Куп’янська Харківської області 4 липня. Внаслідок влучання загинула 55-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Вадим Філашкін
Донецька область
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
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Краматорськ
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