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российские обстрелы Донетчины: трое гражданских травмированы, разрушено учебное заведение

Киев • УНН

 • 85 просмотра

4 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области пострадали трое гражданских: двое в Краматорске и один в Константиновке. Раненые получили минно-взрывные травмы, а также разрушено образовательное учреждение.

российские обстрелы Донетчины: трое гражданских травмированы, разрушено учебное заведение

В результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области 4 июля есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По состоянию на 12:50 в результате обстрелов в Краматорске получили телесные повреждения двое гражданских. Еще один человек травмирован в Константиновке. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, гематомы и ссадины – говорится в сообщении.

Председатель Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что в результате российского обстрела было разрушено образовательное учреждение.

Раненые мужчина и женщина в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, россияне били из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Напомним

российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области 4 июля. В результате попадания погибла 55-летняя женщина, еще два человека получили ранения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Вадим Филашкин
Донецкая область
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Константиновка
Краматорск
Купянск
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