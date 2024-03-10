Росіяни запустили ракету на Миргород
Київ • УНН
Під час чергового повітряного нальоту росіяни націлили ракету на Миргород Полтавської області.
У Полтавській області під час повітряної тривоги росіяни скерували ракету на Миргород. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
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Згідно з повідомленням, ракета йде через Сумську область курсом на Миргород.
Окрім того, ракетна небезпека оголошена для Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Оновлено: о 18.33 ЗСУ повідомили про відбій повітряної тривоги для Полтавщини.
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