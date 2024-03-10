россияне запустили ракету на Миргород
Киев • УНН
Во время очередного воздушного налета россияне нацелили ракету на Миргород Полтавской области.
В Полтавской области во время воздушной тревоги россияне направили ракету на Миргород. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, ракета идет через Сумскую область курсом на Миргород.
Кроме того, ракетная опасность объявлена для Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Обновлено: в 18.33 ВСУ сообщили об отбое воздушной тревоги для Полтавщины.
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