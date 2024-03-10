ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

россияне запустили ракету на Миргород

россияне запустили ракету на Миргород

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 16:33  •  22339 просмотра

Read in English

Во время очередного воздушного налета россияне нацелили ракету на Миргород Полтавской области.

В Полтавской области во время воздушной тревоги россияне направили ракету на Миргород. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, ракета идет через Сумскую область курсом на Миргород.

Кроме того, ракетная опасность объявлена для Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Обновлено: в 18.33 ВСУ сообщили об отбое воздушной тревоги для Полтавщины.

Ракетный удар по Мирнограду: количество раненых возросло до 1110 марта 2024, 10:03 • 26613 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  147331 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  148412 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  149253 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  192339 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  100448 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109784 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111376 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108544 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109620 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130878 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
россияне запустили ракету на Миргород

россияне запустили ракету на Миргород

  •  22339 просмотра
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

  •  24927 просмотра
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

  •  24876 просмотра
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

  •  25433 просмотра
НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

  •  24812 просмотра
Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

  •  24138 просмотра
Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

  •  23203 просмотра
Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

  •  29150 просмотра
россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

  •  27996 просмотра
Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

  •  25693 просмотра

Популярные

Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

  •  57315 просмотра
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

  •  64987 просмотра
Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

  •  38202 просмотра
После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины

После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины

  •  68605 просмотра
Польские фермеры временно сняли блокаду с пункта пропуска "Краковец"

Польские фермеры временно сняли блокаду с пункта пропуска "Краковец"

  •  83111 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  167518 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  172269 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  192339 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  201104 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  204307 просмотра

россияне запустили ракету на Миргород

Во время очередного воздушного налета россияне нацелили ракету на Миргород Полтавской области.

Война •   •  22339 просмотра
россияне запустили ракету на Миргород

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Франциску на предложение вести переговоры между Украиной и россией под "белым флагом", подчеркнув, что украинцы живут, умирают и побеждают под своим сине-желтым флагом, и призвал Папу не повторять исторических ошибок.

Война •   •  24927 просмотра
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

Вблизи аэропорта пулково в санкт-петербурге продолжается сильный пожар, вероятно, вызванный тем, что системы ПВО сбили беспилотник. Из-за пожара в аэропорту ограничили полеты самолетов.

Война •   •  24876 просмотра
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

За неделю с 4 по 10 марта в Украине было обнаружено, изъято и обезврежено 2796 взрывоопасных предметов, в основном в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также проверена и разминирована территория площадью 2563,61 га.

Война •   •  25433 просмотра
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины снизилась до 133,69 млн долларов, что является самым низким показателем за 11 месяцев, поскольку продажа иностранной валюты сократилась более чем вдвое, тогда как покупка осталась на высоком уровне.

Экономика •   •  24812 просмотра
НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

11 марта в Украине будет облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь, температура днем 0-14° тепла, ночью -9-5° мороза.

Общество •   •  24138 просмотра
Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

Пограничники задержали группу украинских мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией, а впоследствии арестовали их переправщика.

Криминал и ЧП •   •  23203 просмотра
Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

На юго-западе санкт-петербурга прогремели взрывы, загорелось промышленное здание возле аэропорта.

Война •   •  29150 просмотра
Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

В этом году россия выделила рекордное финансирование на информационную войну и операции против Украины, включая дезинформационные кампании, заказные статьи и усилия, направленные на недопущение получения Украиной оружия.

Война •   •  27996 просмотра
россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьер-министра Роберта Фицо за его попытки ослабить судебную систему, сотрудничать с россией и подорвать поддержку Украины в российско-украинской войне.

Новости Мира •   •  25693 просмотра
Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию