росіяни за добу 13 разів вдарили по Донеччині: є постраждалий та руйнування
Київ • УНН
Російські обстріли пошкодили навчальні заклади, адмінбудівлю та понад 20 будинків в Донецькій області, одна людина отримала поранення.
російські військові минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих атак одна людина отримала поранення. В області через обстріли рф 1 лютого пошкоджені навчальні заклади, адмінбудівля та понад 20 будинків, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
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За його словами, внаслідок обстрілів 1 лютого Авдіївки одна людина отримала поранення. У Селидовому через ворожі атаки пошкоджено адмінбудівлю. У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 12 двоповерхівок і 2 навчальні заклади, а у Веселому Гаю пошкоджено 6 будинків.
У Лиманській громаді зазначала пошкоджень амбулаторія в Зарічному. Також зруйновано будинок в Іванівці. Під вогнем опинились околиці Костянтинівської громади.
Крім того, за словами голови ОВА, у Переїзному Званівської громади один будинок зруйновано, ще 1 — пошкоджено. У Соледарській громаді росіяни обстріляли Роздолівку і Васюківку. У Часовоярській громаді внаслідок ворожих атак пошкоджені 7 приватних будинків.
"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 4 дитини", - написав Філашкін.
По Запорізькій області прийшлося понад 150 ворожих ударів, двоє людей поранено02.02.24, 08:49 • 30291 перегляд