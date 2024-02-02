россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.
российские военные за прошедшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак один человек получил ранения. В области из-за обстрелов рф 1 февраля повреждены учебные заведения, админздание и более 20 домов, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате обстрелов 1 февраля Авдеевки один человек получил ранения. В Селидово из-за вражеских атак повреждено админздание. В Кураховской громаде в Горняке повреждены 12 двухэтажек и 2 учебных заведения, а в Веселой Роще повреждены 6 домов.
В Лиманской громаде получила повреждения амбулатория в Заречном. Также разрушен дом в Ивановке. Под огнем оказались окраины Константиновской громады.
Кроме того, по словам главы ОВА, в Переездном Звановской громады один дом разрушен, еще 1 - поврежден. В Соледарской громаде россияне обстреляли Раздоловку и Васюковку. В Часовоярской громаде в результате вражеских атак повреждены 7 частных домов.
"Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 58 человек, в том числе 4 ребенка", - написал Филашкин.
По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены02 февраль 2024, 06:49 • 22546 просмотров
россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения
Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.
рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк
Несмотря на мягкую зимнюю погоду, россия продолжила атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине
Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.
путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW
путин объявил о планах полной интеграции оккупированных украинских территорий в состав россии в течение следующих шести лет.
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией
Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде
Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.
На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф
Все 113 шахтеров, заблокированных под землей из-за атаки беспилотника на электроподстанцию в Днепропетровской области Украины, были благополучно выведены на поверхность.
50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия
Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия в обеспечении пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.
Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов
Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.