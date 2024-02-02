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россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения

россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 08:00  •  15213 просмотра

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Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.

российские военные за прошедшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак один человек получил ранения. В области из-за обстрелов рф 1 февраля повреждены учебные заведения, админздание и более 20 домов, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН

Детали

По его словам, в результате обстрелов 1 февраля Авдеевки один человек получил ранения. В Селидово из-за вражеских атак повреждено админздание. В Кураховской громаде в Горняке повреждены 12 двухэтажек и 2 учебных заведения, а в Веселой Роще повреждены 6 домов.  

В Лиманской громаде получила повреждения амбулатория в Заречном. Также разрушен дом в Ивановке. Под огнем оказались окраины Константиновской громады.

Кроме того, по словам главы ОВА, в Переездном Звановской громады один дом разрушен, еще 1 - поврежден. В Соледарской громаде россияне обстреляли Раздоловку и Васюковку. В Часовоярской громаде в результате вражеских атак повреждены 7 частных домов.

"Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 58 человек, в том числе 4 ребенка", - написал Филашкин. 

По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены02 февраль 2024, 06:49 • 22546 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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росіяни за добу 13 разів вдарили по Донеччині: є постраждалий та руйнування
Russians attacked Donetsk region 13 times in 24 hours: there is a casualty and destruction
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