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Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на 84%

Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на 84%

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на 84%. За сім місяців бюджет отримав майже 840 млн гривень. Про це у Facebook повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.

“За 7 місяців цього року від оренди державного майна до бюджету надійшло 839,9 мільйонів гривень. Це 84% виконання річного плану з оренди”, — написав Трубаров.

За його словами, Фонд прогнозує, що до кінця року не лише виконає, а й суттєво перевиконає річний план. У середньому щомісяця бюджет поповнюється коштами від оренди у сумі 120 млн гривень.

Нагадаємо, перший аукціон в рамках малої приватизації відбудеться на початку вересня.

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