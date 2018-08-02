Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на 84%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на 84%. За сім місяців бюджет отримав майже 840 млн гривень. Про це у Facebook повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.
“За 7 місяців цього року від оренди державного майна до бюджету надійшло 839,9 мільйонів гривень. Це 84% виконання річного плану з оренди”, — написав Трубаров.
За його словами, Фонд прогнозує, що до кінця року не лише виконає, а й суттєво перевиконає річний план. У середньому щомісяця бюджет поповнюється коштами від оренди у сумі 120 млн гривень.
Нагадаємо, перший аукціон в рамках малої приватизації відбудеться на початку вересня.