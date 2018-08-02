Годовой план поступлений от аренды госимущества выполнен на 84%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Годовой план поступлений от аренды госимущества выполнен на 84%. За семь месяцев бюджет получил почти 840 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН.
“За 7 месяцев этого года от аренды государственного имущества в бюджет поступило 839,9 миллионов гривен. Это 84% выполнения годового плана по аренде”, — написал Трубаров.
По его словам, Фонд прогнозирует, что до конца года не только выполнит, но и существенно перевыполнит годовой план. В среднем ежемесячно бюджет пополняется средствами от аренды в сумме 120 млн гривен.
Напомним, первый аукцион в рамках малой приватизации состоится в начале сентября.