Республіканці у суперечці щодо аудіозапису допиту президента Байдена звинувачують генпрокурора у "неповазі до Конгресу"
Київ • УНН
Республіканці звинувачують генерального прокурора Гарланда у "неповазі до Конгресу" за відмову оприлюднити аудіозапис допиту президента Байдена.
Республіканці Палати представників США звинувачують генерального прокурора Джо Байдена Мерріка Гарленда у неповазі до Конгресу та у відмову співпрацювати в розслідуванні проти президента Джо Байдена. Пише УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес.
Деталі
Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США проголосувала за притягнення до суду генерального прокурора США Мерріка Гарленда. Той винен у "неповазі до Конгресу", відмовившись оприлюднити запис допиту президента США Джо Байдена спеціальним слідчим Робертом Гуром щодо "справи з документами".
Довідка
Спеціальний прокурор допитав Байдена в жовтні, щоб розслідувати виявлення секретних урядових документів у його приватних кабінетах. Ця розмова послужила основою для звіту про розслідування, який, зрештою, не знайшов жодних кримінальних звинувачень проти Байдена, але описав президента США як "доброзичливого літнього чоловіка з поганою пам'яттю", що викликало питання про придатність Байдена до президентської посади.
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За рекомендацією генпрокурора Гарланда Байден відмовився передати аудіозапис допиту Конгресу. Пан Гарленд мотивував свою відмову надати ці аудіозаписи необхідністю забезпечити співпрацю вищих посадових осіб виконавчої влади в майбутніх подібних розслідуваннях.
Але важливо зазначити, що письмова стенограма допиту Байдена, на відміну від аудіозапису, була передана Палаті представників і оприлюднена.
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Доповнення
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