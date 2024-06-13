Республіканці у суперечці щодо аудіозапису допиту президента Байдена звинувачують генпрокурора у "неповазі до Конгресу"

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 1574 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 23245 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 57978 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105361 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130399 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136137 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233434 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170526 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190045 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172940 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
59 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

28 березня, 21:55 • 13012 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 15093 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 14292 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 24808 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 33526 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 233432 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355473 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371847 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287747 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56743 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73766 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85429 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169075 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171670 перегляди
Актуальне
Республіканці у суперечці щодо аудіозапису допиту президента Байдена звинувачують генпрокурора у "неповазі до Конгресу"

Республіканці у суперечці щодо аудіозапису допиту президента Байдена звинувачують генпрокурора у "неповазі до Конгресу"

Київ • УНН

 • 14012 перегляди

Республіканці звинувачують генерального прокурора Гарланда у "неповазі до Конгресу" за відмову оприлюднити аудіозапис допиту президента Байдена.

Республіканці Палати представників США звинувачують генерального прокурора Джо Байдена Мерріка Гарленда у неповазі до Конгресу та у відмову співпрацювати в розслідуванні проти президента Джо Байдена. Пише УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес.

Деталі

Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США проголосувала за притягнення до суду генерального прокурора США Мерріка Гарленда. Той винен у "неповазі до Конгресу", відмовившись оприлюднити запис допиту президента США Джо Байдена спеціальним слідчим Робертом Гуром щодо "справи з документами".

Довідка

Спеціальний прокурор допитав Байдена в жовтні, щоб розслідувати виявлення секретних урядових документів у його приватних кабінетах. Ця розмова послужила основою для звіту про розслідування, який, зрештою, не знайшов жодних кримінальних звинувачень проти Байдена, але описав президента США як "доброзичливого літнього чоловіка з поганою пам'яттю", що викликало питання про придатність Байдена до президентської посади.

Радник Байдена бачить "значний прогрес" у G7 щодо активів рф для України, сподівається на спільне бачення до зустрічі лідерів13.06.24, 14:08 • 30866 переглядiв

За рекомендацією генпрокурора Гарланда Байден відмовився передати аудіозапис допиту Конгресу. Пан Гарленд мотивував свою відмову надати ці аудіозаписи необхідністю забезпечити співпрацю вищих посадових осіб виконавчої влади в майбутніх подібних розслідуваннях.

Але важливо зазначити, що письмова стенограма допиту Байдена, на відміну від аудіозапису, була передана Палаті представників і оприлюднена.

Світ більше довіряє Байдену, ніж Трампу - дослідження Pew Research Center12.06.24, 10:53 • 15973 перегляди

Доповнення

Під час виборчої кампанії республіканці намагаються звинуватити демократів, і зокрема Джо Байдена, у неправомірних діях. Іноді це може виглядати як спроба відвернути увагу від численних юридичних проблем Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії на виборах президента США.

Сина Байдена визнали винним у справі про зберігання зброї11.06.24, 20:01 • 21122 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79