Киев • УНН
Республиканцы обвиняют генерального прокурора Гарланда в "неуважении к Конгрессу" за отказ обнародовать аудиозапись допроса президента Байдена.
Республиканцы Палаты представителей США обвиняют генерального прокурора Джо Байдена Меррика Гарленда в неуважении к Конгрессу и в отказе сотрудничать в расследовании против президента Джо Байдена. Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Детали
Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США проголосовало за привлечение к суду генерального прокурора США Меррика Гарленда. Тот виноват в "неуважении к Конгрессу", отказавшись обнародовать запись допроса президента США Джо Байдена специальным следователем Робертом Гуром по "делу с документами".
Справка
Специальный прокурор допросил Байдена в октябре, чтобы расследовать обнаружение секретных правительственных документов в его частных кабинетах. Этот разговор послужил основой для отчета о расследовании, который, в конце концов, не нашел никаких уголовных обвинений против Байдена, но описал президента США как «дружелюбного пожилого человека с плохой памятью», что вызвало вопросы о пригодности Байдена к президентской должности.
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По рекомендации генпрокурора Гарланда Байден отказался передать аудиозапись допроса Конгрессу. Господин Гарленд мотивировал свой отказ предоставить эти аудиозаписи необходимостью обеспечить сотрудничество высших должностных лиц исполнительной власти в будущих подобных расследованиях.
Но важно отметить, что письменная стенограмма допроса Байдена, в отличие от аудиозаписи, была передана Палате представителей и обнародована.
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Дополнение
Во время избирательной кампании республиканцы пытаются обвинить демократов, и в частности Джо Байдена, в неправомерных действиях. Иногда это может выглядеть как попытка отвлечь внимание от многочисленных юридических проблем Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на выборах президента США.
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