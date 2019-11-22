Рекордне перевищення швидкості: патрульні посилять контроль на Столичному шосе
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Києві на Столичному шосе підсилюють контроль фіксації швидкості після того, як невідома машина проїхала там на швидкості 288 км/г. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
“На Столичному шосе у нас є місце, де ми можемо вимірювати швидкість, і будемо посилювати контроль на цій ділянці. Наші колеги стверджують, що там їхня система фіксує збільшення кількості правопорушень. Тому ми туди наблизимо екіпажі, будемо частіше саме на цій ділянці. Однак вона не одна, і ми будемо й на інші звертати увагу”, — повідомили у поліції.
Зазначається, що у патрульних є паралель вулиць, де вони можуть здійснювати фіксацію швидкості руху. Поліцейські самі обирають, де їм краще розташуватись, відповідно до інформації - де здійснюється більше правопорушень, або де потік вільніший і автомобілі можуть їхати на високій швидкості.
“У заторі ж швидко не поїдеш. І вони, спираючись на ці дані, оцінюють маршрут свого руху і самі обирають, де краще вимірювати швидкість. Володіючи цією інформацією — будуть частіше виїзжати саме до цієї вулиці”, — додають у патрульній.
Оскльки оперативна інформація постійно змінюється, то патрульні протягом дня самі можуть реагувати, куда їм їхати.
У патрульній поліції кореспонденту УНН повідомили, що лише 22 листопада на Столичному шосе виявили 12 порушників.
Нагадаємо, у Києві водій їхав Столичним шосе на швидкості 288 км/г. Дане швидкісне порушення зафіксували у Центрі організації дорожнього руху, але порушника не можна притягнути до відповідальності.