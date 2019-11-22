Рекордне перевищення швидкості: патрульні посилять контроль на Столичному шосе

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Києві на Столичному шосе підсилюють контроль фіксації швидкості після того, як невідома машина проїхала там на швидкості 288 км/г. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.