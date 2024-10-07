Реадмісія та співпраця в агросекторі: Шмигаль підбив підсумки міжурядових консультацій України та Словаччини
Київ • УНН
За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали 4 документи. Вони стосуються реадмісії, освіти, аграрного сектору та спільної декларації про ключові вектори взаємодії.
За підсумками міжурядових консультації урядів України та Словаччини було підписано 4 документи. Зокрема прем'єр-міністри країн домовились про реадмісію, взаєморозуміння між міністерствами освіти, співпрацю між нашими аграрними міністерствами та спільну декларацію, що закріплює вектори взаємодії. Про це заявив прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль, передає УНН.
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Зокрема, сторони домовились про Спільну декларацію, де чітко зафіксували чотири ключові вектори взаємодії:
- посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин;
- підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;
- засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури;
- розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших сферах.
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Також Україна та Словаччина підписали протокол про реадмісію. Документ покликаний вдосконалити алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.
(підписали - ред.) меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. Ідеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів та вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності
Окрім того, країни підписали меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами. Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері. Зокрема, щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня через Чоп. Також розвиватиметься транскордонний маршрут Чоп - Чієрна над Тисою.