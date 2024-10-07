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Реадмісія та співпраця в агросекторі: Шмигаль підбив підсумки міжурядових консультацій України та Словаччини

Реадмісія та співпраця в агросекторі: Шмигаль підбив підсумки міжурядових консультацій України та Словаччини

Київ • УНН

 • 31616 перегляди

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали 4 документи. Вони стосуються реадмісії, освіти, аграрного сектору та спільної декларації про ключові вектори взаємодії.

За підсумками міжурядових консультації урядів України та Словаччини було підписано 4 документи. Зокрема прем'єр-міністри країн домовились про реадмісію, взаєморозуміння між міністерствами освіти, співпрацю між нашими аграрними міністерствами та спільну декларацію, що закріплює вектори взаємодії. Про це заявив прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Зокрема, сторони домовились про Спільну декларацію, де чітко зафіксували чотири ключові вектори взаємодії:

  •  посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин;
  • підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;
  • засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури;
  • розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших сферах.

Україна розраховує започаткувати спільне виробництво інженерної техніки зі Словаччиною07.10.24, 16:28 • 15887 переглядiв

Також Україна та Словаччина підписали протокол про реадмісію. Документ покликаний вдосконалити алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.

(підписали - ред.) меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. Ідеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів та вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності

- резюмував Шмигаль. 

Окрім того, країни підписали меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами. Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері. Зокрема, щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня через Чоп. Також розвиватиметься транскордонний маршрут Чоп - Чієрна над Тисою.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
bratyslavaБратислава
videnВідень
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
kyivКиїв

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