Україна розраховує започаткувати спільне виробництво інженерної техніки зі Словаччиною
Київ • УНН
Україна розраховує на спільне виробництво інженерної техніки зі Словаччиною, зокрема розмінувальних машин "Божена". Це прискорить очищення українських земель від мін, врятує життя та сприятиме відновленню економіки.
Україна розраховує на започаткування спільного виробництва інженерної техніки зі Словаччиною з локалізацією в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає кореспондент УНН.
Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні. Зокрема мова про розмінувальні машини "Божена". Їх обслуговування та ремонт. Також Україна вдячна за готовність Словаччини надати вже наявну інженерну техніку і техніку для розмінування. Це прискорить очищення українських земель від російського мінного сміття, врятує тисячі життів і сприятиме відновленню економіки
Нагадаємо
Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії.