Украина рассчитывает начать совместное производство инженерной техники со Словакией

Украина рассчитывает на начало совместного производства инженерной техники со Словакией с локализацией в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает корреспондент УНН.

Отдельно рассчитываем на начало совместного производства инженерной техники с локализацией в Украине. В частности речь о разминирующих машинах "Божена". Их обслуживание и ремонт. Также Украина благодарна за готовность Словакии предоставить уже имеющуюся инженерную технику и технику для разминирования. Это ускорит очистку украинских земель от российского минного мусора, спасет тысячи жизней и будет способствовать восстановлению экономики - сказал Шмыгаль.

Напомним

Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба, который имеет целью использование газовых хранилищ, развитие интерконнектора "Мукачево" и сотрудничество по атомной индустрии.