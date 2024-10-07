Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб: що передбачається

Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає кореспондент УНН.

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Також ми домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії. Це посилить не тільки енергетичну безпеку двох наших країн, а й безпеку всього східноєвропейського регіону

Він зазначив, Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії до України, що дозволяє відповідати на енергетичні виклики воєнного часу.

Також Шмигаль додав, що в енергетичній сфері Україна та Словаччина також реалізують спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани".

В рамках програми Ukraine Facility передбачено фінансування робіт. Проєкт має бути завершений з обох сторін до кінця 2028 року. У результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав