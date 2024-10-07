Україна та Словаччина підписали меморандум про співпрацю в агросекторі: що передбачає
Київ • УНН
Міністри аграрної політики України та Словаччини підписали меморандум про співробітництво. Документ передбачає співпрацю у сферах тваринництва, селекції, експорту та наукових досліджень.
Міністри аграрної політики України Віталій Коваль та Словаччини Ріхард Такач підписали меморандум про співробітництво, що передбачає співпрацю у сферах тваринництва, селекції, експорту та наукових досліджень, про що міністр повідомив у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні підписав меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості з міністром сільського господарства Словаччини Ріхардом Такачем. Ідеться, зокрема, про співпрацю на рівні асоціацій і фермерів наших країн та посилення між ними прямих горизонтальних зв’язків. Окрім того, спільно працюватимемо у сферах розведення тварин, селекції рослин та розвитком експорту між країнами. А також приділятимемо увагу науковим дослідженням у сільському господарстві", - повідомив Коваль.
Коваль вказав, що запросив словацького колегу долучитися до підтримки українських агровиробників у прифронтових регіонах. "Це не лише про грантову підтримку, а, наприклад, про відкриття спільних українсько-словацьких підприємств з глибинної переробки", - зазначив він.
Також, з його слів, домовилися разом протидіяти ворожій дезінформації, що стосується української агропродукції.
"Українські та словацькі фермери мають розуміти один одного. Це запорука довгої та взаємовигідної співпраці. Нам важливий досвід наших партнерів. Разом з тим, нам теж є чим поділитися. Наші фермери в надскладних умовах продовжують сіяти і збирати врожай, Україна - забезпечувати продовольчу безпеку світу", - вказав міністр.
Підписання меморандуму пройшло в межах другого раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини.
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