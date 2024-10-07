Украина и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в агросекторе: что предусматривает

Министры аграрной политики Украины Виталий Коваль и Словакии Рихард Такач подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий сотрудничество в сферах животноводства, селекции, экспорта и научных исследований, о чем министр сообщил в понедельник в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня подписал меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности с министром сельского хозяйства Словакии Рихардом Такачем. Речь идет, в частности, о сотрудничестве на уровне ассоциаций и фермеров наших стран и усилении между ними прямых горизонтальных связей. Кроме того, совместно будем работать в сферах разведения животных, селекции растений и развитием экспорта между странами. А также уделять внимание научным исследованиям в сельском хозяйстве", - сообщил Коваль.

Коваль указал, что пригласил словацкого коллегу присоединиться к поддержке украинских агропроизводителей в прифронтовых регионах. "Это не только о грантовой поддержке, а, например, об открытии совместных украинско-словацких предприятий по глубинной переработке", - отметил он.

Также, по его словам, договорились вместе противодействовать вражеской дезинформации, касающейся украинской агропродукции.

"Украинские и словацкие фермеры должны понимать друг друга. Это залог долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Нам важен опыт наших партнеров. Вместе с тем, нам тоже есть чем поделиться. Наши фермеры в сверхсложных условиях продолжают сеять и собирать урожай, Украина - обеспечивать продовольственную безопасность мира", - указал министр.

Подписание меморандума прошло в рамках второго раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии.

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