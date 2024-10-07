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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава - Шмыгаль

Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава - Шмыгаль

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:54  •  5653 просмотра

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Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава с продолжением в Вену через Чоп. Также будет развиваться трансграничный маршрут Чоп - Чиерна над Тисой.

Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава с продлением до Вены с пересадкой на станции Чоп. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает корреспондент УНН.

Планируем запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава с продолжением до Вены с пересадкой на станции Чоп. Еще один проект - это развитие трансграничного железнодорожного маршрута Чоп - Чиерна над Тисой. Развиваем инфраструктуру этого пограничного пункта пропуска для увеличения его возможностей

- сказал Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о значительном прогрессе в выполнении договоренностей со Словакией. Одобрена Рамочная программа участия Словакии в восстановлении Украины, ожидается завершение работы над восемью двусторонними документами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика