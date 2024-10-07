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Україна та Словаччина готують спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі - Шмигаль

Київ • УНН

 • 12401 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про значний прогрес у виконанні домовленостей з Словаччиною. Схвалено Рамкову програму участі Словаччини у відновленні України, очікується завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами.

Україна та Словаччина досягли значного прогресу у виконанні домовленостей, зафіксованих у Дорожній карті спільних дій. Про це на пленарному засіданні спільних консультацій урядів заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі 

Прем’єр-міністр зазначив, що частина домовленостей, досягнутих під час попередніх зустрічей, виконані повною мірою, частина — на завершальному етапі.

За його словами, Київ цінує словацьку підтримку євроінтеграційних прагнень України. Прикладом такої підтримки Денис Шмигаль назвав схвалення словацьким Урядом Рамкової програми участі Словаччини у відновленні України.

За його словами, цей документ не лише сприятиме відбудові України, а й стане потужним каталізатором для розширення співпраці

Участь Словаччини у процесі відновлення України відкриває перед словацькими компаніями нові ринки, сприяє створенню робочих місць та підвищенню конкурентоспроможності. Спільні проекти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі зміцнять зв’язки між двома країнами та сприятимуть розвитку прикордонних регіонів

- переконаний глава українського уряду.

Відзначаючи прогрес у виконанні Дорожньої карти спільних дій між Україною та Словаччиною, Денис Шмигаль висловив сподівання, що подальша співпраця буде не менш ефективною.

Шмигаль провів зустріч з Фіцо: говорили про підтримку Формули миру та євроінтеграцію України07.10.24, 13:50 • 12328 переглядiв

Ми досягли згоди про необхідність продовження конструктивного діалогу між міністерствами та відомствами наших країн з метою оперативного завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, що перебувають на порядку денному нашої співпраці

- заявив повідомив прем’єр-міністр.

Нагадаємо

В понеділок, 7 жовтня, Україна на Словаччина почали другі міжурядові консультації. На зустрічі зокрема йтиметься про практичні кроки з реалізації Формули миру президента України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
robert-fitsoРоберт Фіцо
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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