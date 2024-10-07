Украина и Словакия готовят совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре - Шмыгаль

Украина и Словакия достигли значительного прогресса в выполнении договоренностей, зафиксированных в Дорожной карте совместных действий. Об этом на пленарном заседании совместных консультаций правительств заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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Премьер-министр отметил, что часть договоренностей, достигнутых во время предыдущих встреч, выполнены в полной мере, часть - на завершающем этапе.

По его словам, Киев ценит словацкую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины. Примером такой поддержки Денис Шмыгаль назвал одобрение словацким Правительством Рамочной программы участия Словакии в восстановлении Украины.

По его словам, этот документ не только будет способствовать восстановлению Украины, но и станет мощным катализатором для расширения сотрудничества

Участие Словакии в процессе восстановления Украины открывает перед словацкими компаниями новые рынки, способствует созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности. Совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре укрепят связи между двумя странами и будут способствовать развитию приграничных регионов - убежден глава украинского правительства.

Отмечая прогресс в выполнении Дорожной карты совместных действий между Украиной и Словакией, Денис Шмыгаль выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество будет не менее эффективным.

Шмыгаль провел встречу с Фицо: говорили о поддержке Формулы мира и евроинтеграции Украины

Мы достигли согласия о необходимости продолжения конструктивного диалога между министерствами и ведомствами наших стран с целью оперативного завершения работы над восемью двусторонними документами, которые находятся на повестке дня нашего сотрудничества - заявил сообщил премьер-министр.

Напомним,

В понедельник, 7 октября, Украина и Словакия начали вторые межправительственные консультации. На встрече в частности речь пойдет о практических шагах по реализации Формулы мира президента Украины.