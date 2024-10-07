Украина и Словакия готовят совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре - Шмыгаль

ukenru
Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  13181 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  33757 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  61909 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  113851 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  186325 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204609 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202030 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  187752 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  135125 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  115325 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

  •  117825 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  131838 просмотра
Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

  •  50103 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  110636 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  93885 просмотра
публикации
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

  •  81 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  3457 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  93885 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  110636 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  170976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  131838 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  104872 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  103088 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  108140 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  106381 просмотра
Актуальное
Украина и Словакия готовят совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре - Шмыгаль

Украина и Словакия готовят совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре - Шмыгаль

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 11:16  •  5341 просмотра

Read in English

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о значительном прогрессе в выполнении договоренностей со Словакией. Одобрена Рамочная программа участия Словакии в восстановлении Украины, ожидается завершение работы над восемью двусторонними документами.

Украина и Словакия достигли значительного прогресса в выполнении договоренностей, зафиксированных в Дорожной карте совместных действий. Об этом на пленарном заседании совместных консультаций правительств заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали 

Премьер-министр отметил, что часть договоренностей, достигнутых во время предыдущих встреч, выполнены в полной мере, часть - на завершающем этапе.

По его словам, Киев ценит словацкую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины. Примером такой поддержки Денис Шмыгаль назвал одобрение словацким Правительством Рамочной программы участия Словакии в восстановлении Украины.

По его словам, этот документ не только будет способствовать восстановлению Украины, но и станет мощным катализатором для расширения сотрудничества

Участие Словакии в процессе восстановления Украины открывает перед словацкими компаниями новые рынки, способствует созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности. Совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре укрепят связи между двумя странами и будут способствовать развитию приграничных регионов

- убежден глава украинского правительства.

Отмечая прогресс в выполнении Дорожной карты совместных действий между Украиной и Словакией, Денис Шмыгаль выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество будет не менее эффективным.

Шмыгаль провел встречу с Фицо: говорили о поддержке Формулы мира и евроинтеграции Украины7 октября 2024, 10:50 • 6521 просмотр

Мы достигли согласия о необходимости продолжения конструктивного диалога между министерствами и ведомствами наших стран с целью оперативного завершения работы над восемью двусторонними документами, которые находятся на повестке дня нашего сотрудничества

- заявил сообщил премьер-министр.

Напомним,

В понедельник, 7 октября, Украина и Словакия начали вторые межправительственные консультации. На встрече в частности речь пойдет о практических шагах по реализации Формулы мира президента Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль