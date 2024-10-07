Украина и Словакия готовят совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о значительном прогрессе в выполнении договоренностей со Словакией. Одобрена Рамочная программа участия Словакии в восстановлении Украины, ожидается завершение работы над восемью двусторонними документами.
Украина и Словакия достигли значительного прогресса в выполнении договоренностей, зафиксированных в Дорожной карте совместных действий. Об этом на пленарном заседании совместных консультаций правительств заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Премьер-министр отметил, что часть договоренностей, достигнутых во время предыдущих встреч, выполнены в полной мере, часть - на завершающем этапе.
По его словам, Киев ценит словацкую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины. Примером такой поддержки Денис Шмыгаль назвал одобрение словацким Правительством Рамочной программы участия Словакии в восстановлении Украины.
По его словам, этот документ не только будет способствовать восстановлению Украины, но и станет мощным катализатором для расширения сотрудничества
Участие Словакии в процессе восстановления Украины открывает перед словацкими компаниями новые рынки, способствует созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности. Совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре укрепят связи между двумя странами и будут способствовать развитию приграничных регионов
Отмечая прогресс в выполнении Дорожной карты совместных действий между Украиной и Словакией, Денис Шмыгаль выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество будет не менее эффективным.
Шмыгаль провел встречу с Фицо: говорили о поддержке Формулы мира и евроинтеграции Украины7 октября 2024, 10:50 • 6521 просмотр
Мы достигли согласия о необходимости продолжения конструктивного диалога между министерствами и ведомствами наших стран с целью оперативного завершения работы над восемью двусторонними документами, которые находятся на повестке дня нашего сотрудничества
Напомним,
В понедельник, 7 октября, Украина и Словакия начали вторые межправительственные консультации. На встрече в частности речь пойдет о практических шагах по реализации Формулы мира президента Украины.