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Україна і Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава - Шмигаль

Україна і Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава - Шмигаль

Київ • УНН

 • 12721 перегляди

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня через Чоп. Також розвиватиметься транскордонний маршрут Чоп - Чієрна над Тисою.

Україна і Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає кореспондент УНН.

Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп. Ще один проєкт - це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп - Чієрна над Тисою. Розвиваємо інфраструктуру цього прикордонного пункту пропуску для збільшення його спроможностей

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про значний прогрес у виконанні домовленостей з Словаччиною. Схвалено Рамкову програму участі Словаччини у відновленні України, очікується завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами.

Павло Башинський

Павло Башинський

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