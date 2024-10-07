Україна і Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава - Шмигаль
Київ • УНН
Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня через Чоп. Також розвиватиметься транскордонний маршрут Чоп - Чієрна над Тисою.
Україна і Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає кореспондент УНН.
Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп. Ще один проєкт - це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп - Чієрна над Тисою. Розвиваємо інфраструктуру цього прикордонного пункту пропуску для збільшення його спроможностей
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про значний прогрес у виконанні домовленостей з Словаччиною. Схвалено Рамкову програму участі Словаччини у відновленні України, очікується завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами.