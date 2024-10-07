Реадмиссия и сотрудничество в агросекторе: Шмыгаль подвел итоги межправительственных консультаций Украины и Словакии
Киев • УНН
По итогам межправительственных консультаций Украина и Словакия подписали 4 документа. Они касаются реадмиссии, образования, аграрного сектора и совместной декларации о ключевых векторах взаимодействия.
По итогам межправительственных консультаций правительств Украины и Словакии было подписано 4 документа. В частности премьер-министры стран договорились о реадмиссии, взаимопонимании между министерствами образования, сотрудничество между нашими аграрными министерствами и совместную декларацию, закрепляющую векторы взаимодействия. Об этом заявил премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
В частности, стороны договорились о Совместной декларации, где четко зафиксировали четыре ключевых вектора взаимодействия:
- усиление политического диалога и построение добрососедских отношений;
- поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины;
- засвидетельствование прогресса в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры;
- развитие сотрудничества в политической, экономической, энергетической, оборонной, восстановительной, гуманитарной, образовательной, научной, медицинской и других сферах.
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Также Украина и Словакия подписали протокол о реадмиссии. Документ призван усовершенствовать алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения.
(подписали - ред.) меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии. Речь идет о дорожной карте сотрудничества. Она предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности
Кроме того, страны подписали меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами. Ожидаем евроинтеграционную поддержку Словакии в аграрном кластере. В частности, по приведению нашей правовой базы к европейским стандартам.
Напомним,
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава с продолжением в Вену через Чоп. Также будет развиваться трансграничный маршрут Чоп - Чиерна над Тисой.