Реадмиссия и сотрудничество в агросекторе: Шмыгаль подвел итоги межправительственных консультаций Украины и Словакии

По итогам межправительственных консультаций правительств Украины и Словакии было подписано 4 документа. В частности премьер-министры стран договорились о реадмиссии, взаимопонимании между министерствами образования, сотрудничество между нашими аграрными министерствами и совместную декларацию, закрепляющую векторы взаимодействия. Об этом заявил премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

В частности, стороны договорились о Совместной декларации, где четко зафиксировали четыре ключевых вектора взаимодействия:

усиление политического диалога и построение добрососедских отношений;

поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины;



засвидетельствование прогресса в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры;

развитие сотрудничества в политической, экономической, энергетической, оборонной, восстановительной, гуманитарной, образовательной, научной, медицинской и других сферах.



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Также Украина и Словакия подписали протокол о реадмиссии. Документ призван усовершенствовать алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения.

(подписали - ред.) меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии. Речь идет о дорожной карте сотрудничества. Она предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности - резюмировал Шмыгаль.

Кроме того, страны подписали меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами. Ожидаем евроинтеграционную поддержку Словакии в аграрном кластере. В частности, по приведению нашей правовой базы к европейским стандартам.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава с продолжением в Вену через Чоп. Также будет развиваться трансграничный маршрут Чоп - Чиерна над Тисой.