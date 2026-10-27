Рада змінила правила перебування іноземних військових в Україні: що передбачає новий закон

Український парламент продовжив терміни оформлення посвідок для іноземних військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на Верховну Раду України.

Новий закон, який ухвалили народні обранці, визначає правила законного перебування військовослужбовців після укладення контракту та звільнення зі служби.

Деталі

У вівторок, 27 жовтня, парламент ухвалив за основу та в цілому законопроєкт №16094 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підстав перебування в Україні військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства". За відповідне рішення проголосували 282 народні депутати. Проти не виступив жоден парламентарій, ще 26 депутатів не голосували.

Документ стосується іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту. Як пояснюють автори законопроєкту, основна мета законодавчих змін полягає в усуненні ризику втрати законних підстав для перебування в Україні військовослужбовцями, які через виконання бойових завдань або інші обставини не встигли оформити необхідні документи.

Які зміни передбачає ухвалений закон

Одне із головних нововведень — продовження перехідного строку звернення за посвідкою на тимчасове проживання для відповідних категорій іноземних військовослужбовців із шести місяців до одного року. Відповідно до положень законопроєкту, для військових, які підпадають під перехідні правила, строк звернення за оформленням посвідки продовжується до 10 травня 2027 року.

Крім того, документ передбачає окремий тримісячний період законного перебування в Україні для іноземців та осіб без громадянства після укладення контракту про проходження військової служби. Протягом цього часу військовослужбовець матиме можливість подати документи для отримання посвідки на тимчасове проживання.

Водночас річний перехідний строк і тримісячний період після укладення контракту застосовуються до різних правових ситуацій. Це не означає, що кожен іноземець після вступу на військову службу зможе протягом року не звертатися за оформленням посвідки.

Окремі положення також стосуються іноземців, які звільнилися зі служби. Для визначених категорій таких осіб установлюється додатковий період законного перебування на території України, протягом якого вони зможуть урегулювати свій міграційний статус. Зокрема, йдеться про можливість тримісячного перебування після припинення контракту в передбачених законом випадках, у тому числі для окремих колишніх військовослужбовців, які мають паспортні документи із закінченим строком дії.

Чому виникла необхідність продовжувати строки

Питання правового статусу іноземних захисників України стало особливо актуальним напередодні 10 листопада 2026 року. Саме цього дня мав завершитися шестимісячний строк, протягом якого іноземці та особи без громадянства, що вже проходили військову службу, повинні були звернутися за оформленням посвідок на тимчасове проживання. Однак частина військовослужбовців не змогла виконати цю вимогу вчасно.

Як пояснювали у профільному парламентському комітеті, причини переважно пов'язані зі специфікою військової служби. Іноземні військовослужбовці беруть участь у бойових діях, виконують завдання із захисту територіальної цілісності України та не завжди мають фізичну можливість особисто звернутися до підрозділів Державної міграційної служби.

За відсутності законодавчих змін такі обставини могли створити правову невизначеність щодо їхнього подальшого перебування в країні. Зокрема, військовослужбовці, які продовжують виконувати свої обов'язки, могли зіткнутися з труднощами під час підтвердження законності перебування в Україні, оформлення документів та отримання адміністративних послуг. Саме тому парламентський комітет із питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин 15 жовтня рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт за основу та в цілому.

Як зараз оформлюють посвідки іноземним військовослужбовцям

Оновлений порядок оформлення документів для іноземців, які служать у Силах оборони України, почав діяти 10 травня 2026 року. Його запровадили на виконання Закону №4730-IX від 17 грудня 2025 року та постанови Кабінету Міністрів №573 від 6 травня 2026 року. Відповідно до цих правил, посвідка на тимчасове проживання оформлюється на весь строк дії військового контракту, а також на шість місяців після його припинення або розірвання.

Цей додатковий період дозволяє колишнім військовослужбовцям вирішити питання подальшого проживання в Україні, оформлення інших документів або виїзду за кордон.

Для отримання посвідки необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби, державного підприємства "Документ" або відповідного Центру надання адміністративних послуг.

Серед документів, які подають іноземні військовослужбовці, передбачені військово-обліковий документ або службове посвідчення, контракт про проходження військової служби та зобов'язання військової частини повідомляти міграційну службу про дострокове припинення контракту.

При цьому для зазначеної категорії іноземців уже діють певні спрощення адміністративних процедур. Зокрема, під час оформлення посвідки міграційна служба не проводить перевірку адреси проживання. А в окремих випадках законодавство дозволяє використовувати паспортні документи, строк дії яких закінчився.

Які права дає посвідка на тимчасове проживання

Посвідка на тимчасове проживання — документ, що підтверджує законні підстави перебування іноземного громадянина в Україні. Зокрема, документ дозволяє підтверджувати правовий статус під час звернення до державних установ, оформлення банківських рахунків, отримання фінансових, нотаріальних та медичних послуг.

Відсутність належно оформлених документів може ускладнювати проведення таких процедур навіть для іноземців, які офіційно проходять військову службу за контрактом.

У Міністерстві оборони раніше наголошували, що зміни до порядку документування покликані зменшити бюрократичне навантаження на іноземних захисників, які змушені вирішувати міграційні питання паралельно з виконанням службових обов'язків.

Що зміниться після звільнення іноземця з військової служби

Окрему увагу в новому законі автори приділили правовому становищу іноземців, які завершили проходження військової служби.

Проблема полягає в тому, що після припинення контракту особа може потребувати часу для визначення подальших підстав перебування в Україні. Це може стосуватися військовослужбовців, які проходять лікування або реабілітацію, планують оформити інший правовий статус чи готуються до повернення на батьківщину.

Законопроєкт передбачає додаткові перехідні механізми для окремих категорій звільнених військовослужбовців, щоб вони не втрачали законних підстав перебування в Україні одразу після завершення служби. При цьому необхідно розрізняти тримісячний перехідний період для визначених законом випадків та шестимісячний строк дії вже оформленої посвідки після припинення контракту. Ці положення регулюють різні ситуації та не замінюють одне одного.

Нагадаємо

Наразі Україну захищають близько 16 тисяч іноземних добровольців із 72 країн.