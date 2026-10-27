Рада изменила правила пребывания иностранных военнослужащих в Украине: что предусматривает новый закон

$45.540.3450.950.38
ukenru
11:55 • 1018 просмотра
Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках
10:53 • 10108 просмотра
Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным
10:46 • 10353 просмотра
Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование
Эксклюзив
10:05 • 17349 просмотра
Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"
09:50 • 10586 просмотра
Рада начала рассмотрение Бюджета-2027 с рекордными 5236 поправками
07:27 • 23870 просмотра
Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ
07:19 • 22243 просмотра
В ООН признали атаки рф на энергетику Украины военными преступлениями и преступлениями против человечности
06:41 • 21699 просмотра
Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках
27 октября, 05:58 • 33749 просмотра
"Или Трамп лжёт, или Маск": в Конгрессе США требуют выяснить, кто ограничил Starlink для Украины
27 октября, 05:26 • 44825 просмотра
Ночью Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие, раненые и масштабные разрушенияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.8м/с
61%
757мм
Популярные новости
Софию Вергару заметили держащейся за руку с солистом Imagine Dragons — в Голливуде заговорили о новом романе27 октября, 03:05 • 40977 просмотра
Европа вступила в новую "эру тьмы" — президент Финляндии предупредил об опасных изменениях в мире27 октября, 03:16 • 18762 просмотра
Роскошные бани, статуи богов и драгоценные предметы — археологи нашли предполагаемую резиденцию римского военачальникаPhoto27 октября, 04:05 • 39052 просмотра
Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве СупербоулаVideo06:14 • 25412 просмотра
Группа Райана Гослинга выпустила первую песню за 17 летVideo08:05 • 13405 просмотра
публикации
Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"
Эксклюзив
10:05 • 17329 просмотра
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо26 октября, 17:06 • 56792 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным26 октября, 15:24 • 60549 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 26 октября, 14:28 • 56492 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 64827 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Музыкант
Роксолана Подласая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Южный мост (Киев)
Финляндия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
"Вылетаю к вам": Даша Астафьева заинтриговала фото перед радиодиктантомPhoto08:45 • 12496 просмотра
Группа Райана Гослинга выпустила первую песню за 17 летVideo08:05 • 13523 просмотра
Jay-Z впервые выступит на шоу в перерыве СупербоулаVideo06:14 • 25558 просмотра
Роскошные бани, статуи богов и драгоценные предметы — археологи нашли предполагаемую резиденцию римского военачальникаPhoto27 октября, 04:05 • 39250 просмотра
Софию Вергару заметили держащейся за руку с солистом Imagine Dragons — в Голливуде заговорили о новом романе27 октября, 03:05 • 41177 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Рада изменила правила пребывания иностранных военнослужащих в Украине: что предусматривает новый закон

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Иностранным военнослужащим продлили срок подачи заявления на получение вида на жительство до 10 мая 2027 года. После заключения или прекращения контракта будет действовать трехмесячный период.

Рада изменила правила пребывания иностранных военнослужащих в Украине: что предусматривает новый закон

Украинский парламент продлил сроки оформления удостоверений для иностранных военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Новый закон, принятый народными избранниками, определяет правила законного пребывания военнослужащих после заключения контракта и увольнения со службы.

Детали

Во вторник, 27 октября, парламент принял за основу и в целом законопроект №16094 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований пребывания в Украине военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства". За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата. Против не выступил ни один парламентарий, еще 26 депутатов не голосовали.

Документ касается иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта. Как объясняют авторы законопроекта, основная цель законодательных изменений заключается в устранении риска утраты законных оснований для пребывания в Украине военнослужащими, которые из-за выполнения боевых задач или других обстоятельств не успели оформить необходимые документы.

Какие изменения предусматривает принятый закон

Одно из главных нововведений — продление переходного срока обращения за удостоверением на временное проживание для соответствующих категорий иностранных военнослужащих с шести месяцев до одного года. Согласно положениям законопроекта, для военнослужащих, подпадающих под переходные правила, срок обращения за оформлением удостоверения продлевается до 10 мая 2027 года.

Кроме того, документ предусматривает отдельный трехмесячный период законного пребывания в Украине для иностранцев и лиц без гражданства после заключения контракта о прохождении военной службы. В течение этого времени военнослужащий сможет подать документы для получения удостоверения на временное проживание.

В то же время годичный переходный срок и трехмесячный период после заключения контракта применяются к различным правовым ситуациям. Это не означает, что каждый иностранец после поступления на военную службу сможет в течение года не обращаться за оформлением удостоверения.

Отдельные положения также касаются иностранцев, уволившихся со службы. Для определенных категорий таких лиц устанавливается дополнительный период законного пребывания на территории Украины, в течение которого они смогут урегулировать свой миграционный статус. В частности, речь идет о возможности трехмесячного пребывания после прекращения контракта в предусмотренных законом случаях, в том числе для отдельных бывших военнослужащих, имеющих паспортные документы с истекшим сроком действия.

Почему возникла необходимость продлевать сроки

Вопрос правового статуса иностранных защитников Украины стал особенно актуальным накануне 10 ноября 2026 года. Именно в этот день должен был завершиться шестимесячный срок, в течение которого иностранцы и лица без гражданства, уже проходившие военную службу, должны были обратиться за оформлением удостоверений на временное проживание. Однако часть военнослужащих не смогла выполнить это требование вовремя.

Как объясняли в профильном парламентском комитете, причины в основном связаны со спецификой военной службы. Иностранные военнослужащие участвуют в боевых действиях, выполняют задачи по защите территориальной целостности Украины и не всегда имеют физическую возможность лично обратиться в подразделения Государственной миграционной службы.

При отсутствии законодательных изменений такие обстоятельства могли создать правовую неопределенность относительно их дальнейшего пребывания в стране. В частности, военнослужащие, продолжающие выполнять свои обязанности, могли столкнуться с трудностями при подтверждении законности пребывания в Украине, оформлении документов и получении административных услуг. Именно поэтому парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений 15 октября рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Как сейчас оформляют виды на жительство для иностранных военнослужащих

Обновленный порядок оформления документов для иностранцев, служащих в Силах обороны Украины, начал действовать 10 мая 2026 года. Его внедрили во исполнение Закона №4730-IX от 17 декабря 2025 года и постановления Кабинета министров №573 от 6 мая 2026 года. Согласно этим правилам, вид на временное проживание оформляется на весь срок действия военного контракта, а также на шесть месяцев после его прекращения или расторжения.

Этот дополнительный период позволяет бывшим военнослужащим решить вопросы дальнейшего проживания в Украине, оформления других документов или выезда за границу.

Для получения вида на жительство необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы, государственное предприятие "Документ" или соответствующий Центр предоставления административных услуг.

Среди документов, которые подают иностранные военнослужащие, предусмотрены военно-учетный документ или служебное удостоверение, контракт о прохождении военной службы и обязательство воинской части сообщать миграционной службе о досрочном прекращении контракта.

При этом для указанной категории иностранцев уже действуют определенные упрощения административных процедур. В частности, при оформлении вида на жительство миграционная служба не проводит проверку адреса проживания. А в отдельных случаях законодательство позволяет использовать паспортные документы, срок действия которых истек.

Какие права дает вид на временное проживание

Вид на временное проживание — документ, подтверждающий законные основания пребывания иностранного гражданина в Украине. В частности, документ позволяет подтверждать правовой статус при обращении в государственные учреждения, открытии банковских счетов, получении финансовых, нотариальных и медицинских услуг.

Отсутствие надлежащим образом оформленных документов может осложнять проведение таких процедур даже для иностранцев, которые официально проходят военную службу по контракту.

В Министерстве обороны ранее подчеркивали, что изменения в порядке документирования призваны уменьшить бюрократическую нагрузку на иностранных защитников, которые вынуждены решать миграционные вопросы параллельно с выполнением служебных обязанностей.

Что изменится после увольнения иностранца с военной службы

Отдельное внимание в новом законе авторы уделили правовому положению иностранцев, завершивших прохождение военной службы.

Проблема заключается в том, что после прекращения контракта человеку может потребоваться время для определения дальнейших оснований пребывания в Украине. Это может касаться военнослужащих, проходящих лечение или реабилитацию, планирующих оформить другой правовой статус или готовящихся к возвращению на родину.

Законопроект предусматривает дополнительные переходные механизмы для отдельных категорий уволенных военнослужащих, чтобы они не теряли законных оснований пребывания в Украине сразу после завершения службы. При этом необходимо различать трехмесячный переходный период для предусмотренных законом случаев и шестимесячный срок действия уже оформленного вида на жительство после прекращения контракта. Эти положения регулируют разные ситуации и не заменяют друг друга.

Напомним

В настоящее время Украину защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Законы
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная миграционная служба (Украина)
Национальная гвардия Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Украина