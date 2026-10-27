Рада изменила правила пребывания иностранных военнослужащих в Украине: что предусматривает новый закон

Украинский парламент продлил сроки оформления удостоверений для иностранных военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Новый закон, принятый народными избранниками, определяет правила законного пребывания военнослужащих после заключения контракта и увольнения со службы.

Детали

Во вторник, 27 октября, парламент принял за основу и в целом законопроект №16094 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований пребывания в Украине военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства". За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата. Против не выступил ни один парламентарий, еще 26 депутатов не голосовали.

Документ касается иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта. Как объясняют авторы законопроекта, основная цель законодательных изменений заключается в устранении риска утраты законных оснований для пребывания в Украине военнослужащими, которые из-за выполнения боевых задач или других обстоятельств не успели оформить необходимые документы.

Какие изменения предусматривает принятый закон

Одно из главных нововведений — продление переходного срока обращения за удостоверением на временное проживание для соответствующих категорий иностранных военнослужащих с шести месяцев до одного года. Согласно положениям законопроекта, для военнослужащих, подпадающих под переходные правила, срок обращения за оформлением удостоверения продлевается до 10 мая 2027 года.

Кроме того, документ предусматривает отдельный трехмесячный период законного пребывания в Украине для иностранцев и лиц без гражданства после заключения контракта о прохождении военной службы. В течение этого времени военнослужащий сможет подать документы для получения удостоверения на временное проживание.

В то же время годичный переходный срок и трехмесячный период после заключения контракта применяются к различным правовым ситуациям. Это не означает, что каждый иностранец после поступления на военную службу сможет в течение года не обращаться за оформлением удостоверения.

Отдельные положения также касаются иностранцев, уволившихся со службы. Для определенных категорий таких лиц устанавливается дополнительный период законного пребывания на территории Украины, в течение которого они смогут урегулировать свой миграционный статус. В частности, речь идет о возможности трехмесячного пребывания после прекращения контракта в предусмотренных законом случаях, в том числе для отдельных бывших военнослужащих, имеющих паспортные документы с истекшим сроком действия.

Почему возникла необходимость продлевать сроки

Вопрос правового статуса иностранных защитников Украины стал особенно актуальным накануне 10 ноября 2026 года. Именно в этот день должен был завершиться шестимесячный срок, в течение которого иностранцы и лица без гражданства, уже проходившие военную службу, должны были обратиться за оформлением удостоверений на временное проживание. Однако часть военнослужащих не смогла выполнить это требование вовремя.

Как объясняли в профильном парламентском комитете, причины в основном связаны со спецификой военной службы. Иностранные военнослужащие участвуют в боевых действиях, выполняют задачи по защите территориальной целостности Украины и не всегда имеют физическую возможность лично обратиться в подразделения Государственной миграционной службы.

При отсутствии законодательных изменений такие обстоятельства могли создать правовую неопределенность относительно их дальнейшего пребывания в стране. В частности, военнослужащие, продолжающие выполнять свои обязанности, могли столкнуться с трудностями при подтверждении законности пребывания в Украине, оформлении документов и получении административных услуг. Именно поэтому парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений 15 октября рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Как сейчас оформляют виды на жительство для иностранных военнослужащих

Обновленный порядок оформления документов для иностранцев, служащих в Силах обороны Украины, начал действовать 10 мая 2026 года. Его внедрили во исполнение Закона №4730-IX от 17 декабря 2025 года и постановления Кабинета министров №573 от 6 мая 2026 года. Согласно этим правилам, вид на временное проживание оформляется на весь срок действия военного контракта, а также на шесть месяцев после его прекращения или расторжения.

Этот дополнительный период позволяет бывшим военнослужащим решить вопросы дальнейшего проживания в Украине, оформления других документов или выезда за границу.

Для получения вида на жительство необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы, государственное предприятие "Документ" или соответствующий Центр предоставления административных услуг.

Среди документов, которые подают иностранные военнослужащие, предусмотрены военно-учетный документ или служебное удостоверение, контракт о прохождении военной службы и обязательство воинской части сообщать миграционной службе о досрочном прекращении контракта.

При этом для указанной категории иностранцев уже действуют определенные упрощения административных процедур. В частности, при оформлении вида на жительство миграционная служба не проводит проверку адреса проживания. А в отдельных случаях законодательство позволяет использовать паспортные документы, срок действия которых истек.

Какие права дает вид на временное проживание

Вид на временное проживание — документ, подтверждающий законные основания пребывания иностранного гражданина в Украине. В частности, документ позволяет подтверждать правовой статус при обращении в государственные учреждения, открытии банковских счетов, получении финансовых, нотариальных и медицинских услуг.

Отсутствие надлежащим образом оформленных документов может осложнять проведение таких процедур даже для иностранцев, которые официально проходят военную службу по контракту.

В Министерстве обороны ранее подчеркивали, что изменения в порядке документирования призваны уменьшить бюрократическую нагрузку на иностранных защитников, которые вынуждены решать миграционные вопросы параллельно с выполнением служебных обязанностей.

Что изменится после увольнения иностранца с военной службы

Отдельное внимание в новом законе авторы уделили правовому положению иностранцев, завершивших прохождение военной службы.

Проблема заключается в том, что после прекращения контракта человеку может потребоваться время для определения дальнейших оснований пребывания в Украине. Это может касаться военнослужащих, проходящих лечение или реабилитацию, планирующих оформить другой правовой статус или готовящихся к возвращению на родину.

Законопроект предусматривает дополнительные переходные механизмы для отдельных категорий уволенных военнослужащих, чтобы они не теряли законных оснований пребывания в Украине сразу после завершения службы. При этом необходимо различать трехмесячный переходный период для предусмотренных законом случаев и шестимесячный срок действия уже оформленного вида на жительство после прекращения контракта. Эти положения регулируют разные ситуации и не заменяют друг друга.

Напомним

В настоящее время Украину защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран.