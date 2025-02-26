Рада відкрила шлях до закупівлі російських реакторів для ХАЕС - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада не підтримала блокуючі постанови щодо закону про купівлю реакторів "Росатому" для ХАЕС-3 і ХАЕС-4. Проект вартістю півмільярда євро передбачає добудову енергоблоків протягом 2,5-4 років.
Шлях до підписання законопроекту про купівлю реакторів з Болгарії для добудови ХАЕС-3 і ХАЕС-4 - відкрито. Блокуючі постанови не підтримані Верховною Радою. Передає УНН із посиланням на сторінку народного депутата Ярослава Железняка.
Парламент України, 26 лютого, не підтримав постанови, що заблокували підписання закону про купівлю реакторів "Росатому" для добудови ХАЕС-3 і ХАЕС-4.
Угода - угодою, але влада сьогодні відкрила шлях до підписання законопроекту про купівлю російського мотлоху за мільярд доларів. Всі блокуючі постанови провалені по №11392 (там де ця правка).
Довідка
Будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС було припинене в 1990 році після розвалу Радянського Союзу. Україною було оголошено мораторій на будівництво нових атомних енергоблоків. У 2005 році Верховна Рада зняла мораторій. Стан будівельних робіт на зараз:
- на енергоблоці №3 завершено на 80 відсотків;
- на енергоблоці №4 - на 25 відсотків".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що американські законодавці підтримали санкції проти російської державної ядерної компанії "Росатом" за її роль у захопленні Запорізької атомної електростанції.
Раніше Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС, вартістю півмільярда євро. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.
"Енергоатом" готується до будівництва двох нових енергоблоків за технологією Westinghouse23.02.25, 10:57 • 104041 перегляд