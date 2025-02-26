Рада открыла путь к закупке российских реакторов для ХАЭС - нардеп

Путь к подписанию законопроекта о покупке реакторов из Болгарии для достройки ХАЭС-3 и ХАЭС-4 - открыт. Блокирующие постановления не поддержаны Верховной Радой. Передает УНН со ссылкой на страницу народного депутата Ярослава Железняка.

Парламент Украины, 26 февраля, не поддержал постановления, заблокировавшие подписание закона о покупке реакторов «Росатома» для достройки ХАЭС-3 и ХАЭС-4.

Соглашение - соглашением, но власть сегодня открыла путь к подписанию законопроекта о покупке российского хлама за миллиард долларов. Все блокирующие постановления провалены по №11392 (там где эта правка). - написал на своей странице в соцсети нардеп Ярослав Железняк.

Справка

Строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС было прекращено в 1990 году после развала Советского Союза. Украиной был объявлен мораторий на строительство новых атомных энергоблоков. В 2005 году Верховная Рада сняла мораторий. Состояние строительных работ на сейчас:

на энергоблоке №3 завершено на 80 процентов;

на энергоблоке №4 - на 25 процентов».

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что американские законодатели поддержали санкции против российской государственной ядерной компании «Росатом» за ее роль в захвате Запорожской атомной электростанции.

Ранее Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС, стоимостью полмиллиарда евро. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет.

"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse