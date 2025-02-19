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Рада хоче заборонити продаж енергетиків неповнолітнім

Рада хоче заборонити продаж енергетиків неповнолітнім

Київ • УНН

 • 22424 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу енергетиків неповнолітнім. Документ передбачає нові вимоги до маркування та обмеження місць продажу напоїв з високим вмістом стимулюючих речовин.

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити продаж енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів неповнолітнім, а також встановити нові вимоги маркування енергетиків. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13024, передає УНН.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, вводиться поняття "енергетичний напій" - газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів, назва яких включає слово "кава" або "чай"), який містить кофеїн з будь-якого джерела походження та/або інші інгредієнти (речовини), які стимулюють центральну нервову систему, перелік яких та максимально допустимий рівень їх вмісту (концентрації) в енергетичних напоях визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Також вводиться поняття "енергетичний напій з високим вмістом стимулюючих засобів" - енергетичний напій, вміст в якому кофеїну та/або іншого окремо визначеного інгредієнту (речовини), віднесеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, до переліку засобів, які стимулюють центральну нервову систему, становить понад 150 міліграмів на 1 літр.

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Згідно з проєктом закону, пропонується, що під час виробництва енергетичних напоїв забороняється додавання інгредієнтів, які стимулюють центральну нервову систему, в обсягах, які перевищують визначений МОЗ, максимально допустимий рівень їх концентрації в енергетичних напоях.

На пляшках або банках енергетиків повинна буде міститися інформація: "Енергетичний напій з високим вмістом стимулюючих засобів. Не рекомендовано для дітей, вагітних жінок та жінок у період лактації".

Також пропонується встановити заборону на продаж енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів особами та особам, які не досягли 18-річного віку.

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Окрім того, планується заборонити енергетичні напої з високим вмістом стимулюючих засобів:

  • у приміщеннях та на територіях закладів освіти, закладів охорони здоров’я (крім ресторанів, розміщених на території санаторіїв);
    • у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами (продукцією) дитячого асортименту або спортивними товарами (продукцією), а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
      • з торгових автоматів.

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        Планується заборонити продавати енергетики через інтернет, але при виконанні певних умов, такий продаж буде дозволено. Зокрема, продавець повинен попередньо встановити вік покупця.

        Якщо у продавця енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, то він зобов’язаний попросити у нього пред’явити паспорт.

        У разі відмови покупця надати один із документів продаж чи передання такій особі енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів забороняється,

        - йдеться в документі.

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        Нардепи очікують, що реалізація закону дозволить забезпечити підвищення рівня якості та безпечності енергетичних напоїв, які виробляються та реалізуються на території України, а також сприятиме збереженню здоров’я населення та створить передумови для захисту молоді від шкідливого впливу енергетичних напоїв.

        Окрім того, парламентарі вказують, що законопроєкт матиме позитивні наслідки для осіб віком до 18 років:

        • зниження ризику серцево-судинних захворювань, аритмії та підвищеного артеріального тиску;
          • зменшення ймовірності розвитку залежності від кофеїну та інших стимуляторів; зменшення ризику розладів сну та проблем із нервовою системою;
            • забезпечення кращого зосередження, уваги, пам’яті і т.д. без впливу стимуляторів;
              • зниження ризику перепадів настрою та емоційної нестабільності; зменшення тривожності та депресивних станів, які можуть бути викликані надмірним споживанням кофеїну;
                • формування здорових звичок у молодому віці;
                  • попередження пошуку сильніших стимуляторів для енергії;
                    • уникнення шкідливого впливу інших небезпечних факторів, пов’язаних із вживанням енергетичних напоїв.

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