Лубінець закликає Раду збільшити штрафи за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім в понад 7 разів

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент посилити відповідальність за продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім. Він пропонує карати продавців штрафом у понад 50 тисяч гривень, передає УНН.

Звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з ініціативою посилити відповідальність за продаж алкогольних і тютюнових виробів дітям

Як вказав Лубінець, правоохоронці з 1 січня по 30 жовтня 2024 року склали 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів. Це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері, вважає омбудсмен.

Він нагадав, що за це продавець може бути оштрафований на 400-800 неоподаткованих мінімумів, що становить 6 800-13 600 грн.

Діючі розміри штрафів є непропорційними шкоді, яку продаж цих товарів може завдати здоров’ю дітей. Наголошу, що будь-яке прагнення заробити на дітях і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності