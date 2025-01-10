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Лубінець закликає Раду збільшити штрафи за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім в понад 7 разів

Київ • УНН

 • 24595 перегляди

Омбудсмен Дмитро Лубінець пропонує посилити відповідальність за продаж алкоголю та тютюну дітям. Штрафи можуть зрости до 3000-15000 неоподатковуваних мінімумів.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент посилити відповідальність за продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім. Він пропонує карати продавців штрафом у понад 50 тисяч гривень, передає УНН

Звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з ініціативою посилити відповідальність за продаж алкогольних і тютюнових виробів дітям

- написав Лубінець у Telegram.

Як вказав Лубінець, правоохоронці з 1 січня по 30 жовтня 2024 року склали 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів. Це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері, вважає омбудсмен.

Він нагадав, що за це  продавець може бути оштрафований на 400-800 неоподаткованих мінімумів, що становить 6 800-13 600 грн. 

Діючі розміри штрафів є непропорційними шкоді, яку продаж цих товарів може завдати здоров’ю дітей. Наголошу, що будь-яке прагнення заробити на дітях і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності

- зауважив Лубінець.

Відтак омбудсмен пропонує внести зміни до законодавства щодо продажу алкогольних та тютюнових виробів, встановивши штрафи від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів за продаж вказаних товарів дітям.

Нові правила ліцензування торгівлі алкоголем та тютюном з 2025 року: як вони працюватимуть01.01.25, 08:30 • 25976 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
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