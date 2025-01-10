Лубинец c призывает Раду увеличить штрафы за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним более чем в 7 раз
Киев • УНН
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предлагает ужесточить ответственность за продажу алкоголя и табака детям. Штрафы могут вырасти до 3000-15000 необлагаемых минимумов.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент усилить ответственность за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Он предлагает штрафовать продавцов на сумму более 50 тысяч гривен, сообщает УНН.
Обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с инициативой усилить ответственность за продажу алкогольных и табачных изделий детям
Как указал Лубинец, правоохранители с 1 января по 30 октября 2024 года составили 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий. Это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере, считает омбудсмен.
Он напомнил, что за это продавец может быть оштрафован на 400-800 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 6 800-13 600 грн.
Действующие размеры штрафов являются непропорциональными вреду, который может нанести продажа этих товаров здоровью детей. Подчеркну, что любое стремление заработать на детях и вред их здоровью требуют надлежащей ответственности
Поэтому омбудсмен предлагает внести изменения в законодательство о продаже алкогольных и табачных изделий, установив штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых налогом минимумов за продажу указанных товаров детям.
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