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Лубинец c призывает Раду увеличить штрафы за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним более чем в 7 раз

Лубинец c призывает Раду увеличить штрафы за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним более чем в 7 раз

Киев  •  УНН

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предлагает ужесточить ответственность за продажу алкоголя и табака детям. Штрафы могут вырасти до 3000-15000 необлагаемых минимумов.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент усилить ответственность за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Он предлагает штрафовать продавцов на сумму более 50 тысяч гривен, сообщает УНН.

Обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с инициативой усилить ответственность за продажу алкогольных и табачных изделий детям

- написал Лубинец в Telegram.

Как указал Лубинец, правоохранители с 1 января по 30 октября 2024 года составили 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий. Это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере, считает омбудсмен.

Он напомнил, что за это продавец может быть оштрафован на 400-800 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 6 800-13 600 грн.

Действующие размеры штрафов являются непропорциональными вреду, который может нанести продажа этих товаров здоровью детей. Подчеркну, что любое стремление заработать на детях и вред их здоровью требуют надлежащей ответственности

- отметил Лубинец.

Поэтому омбудсмен предлагает внести изменения в законодательство о продаже алкогольных и табачных изделий, установив штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых налогом минимумов за продажу указанных товаров детям.

Новые правила лицензирования торговли алкоголем и табаком с 2025 года: как они будут работать01.01.25, 08:30 • 25314 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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