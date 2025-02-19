Рада хочет запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается запретить продажу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств несовершеннолетним, а также установить новые требования маркировки энергетиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13024, передает УНН.

Детали

Согласно законопроекту, вводится понятие «энергетический напиток» - газированный или негазированный напиток (за исключением чая, кофе и напитков на основе кофейных и чайных экстрактов, название которых включает слово «кофе» или «чай»), который содержит кофеин из любого источника происхождения и/или другие ингредиенты (вещества), которые стимулируют центральную нервную систему, перечень которых и максимально допустимый уровень их содержания (концентрации) в энергетических напитках определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере о

Также вводится понятие «энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств» - энергетический напиток, содержание в котором кофеина и/или другого отдельно определенного ингредиента (вещества), отнесенного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, в перечень средств, стимулирующих центральную нервную систему, составляет более 150 миллиграммов на 1 литр.

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Согласно проекту закона, предлагается, что при производстве энергетических напитков запрещается добавление ингредиентов, которые стимулируют центральную нервную систему, в объемах, превышающих определенный Минздравом, максимально допустимый уровень их концентрации в энергетических напитках.

На бутылках или банках энергетиков должна будет содержаться информация: «Энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств. Не рекомендуется для детей, беременных женщин и женщин в период лактации».

Также предлагается установить запрет на продажу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств лицами и лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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Кроме того, планируется запретить энергетические напитки с высоким содержанием стимулирующих средств:

в помещениях и на территориях учебных заведений, учреждений здравоохранения (кроме ресторанов, размещенных на территории санаториев);

в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами (продукцией) детского ассортимента или спортивными товарами (продукцией), а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций;

из торговых автоматов.

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Планируется запретить продавать энергетики через интернет, но при выполнении определенных условий, такая продажа будет разрешена. В частности, продавец должен предварительно установить возраст покупателя.

Если у продавца энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств возникли сомнения относительно достижения 18-летнего возраста покупателем, то он обязан попросить у него предъявить паспорт.

В случае отказа покупателя предоставить один из документов продажа или передача такому лицу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств запрещается, - говорится в документе.

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Нардепы ожидают, что реализация закона позволит обеспечить повышение уровня качества и безопасности энергетических напитков, которые производятся и реализуются на территории Украины, а также будет способствовать сохранению здоровья населения и создаст предпосылки для защиты молодежи от вредного воздействия энергетических напитков.

Кроме того, парламентарии указывают, что законопроект будет иметь положительные последствия для лиц в возрасте до 18 лет:

снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, аритмии и повышенного артериального давления;

уменьшение вероятности развития зависимости от кофеина и других стимуляторов; уменьшение риска расстройств сна и проблем с нервной системой;

обеспечение лучшего сосредоточения, внимания, памяти и т.д. без воздействия стимуляторов;

снижение риска перепадов настроения и эмоциональной нестабильности; уменьшение тревожности и депрессивных состояний, которые могут быть вызваны чрезмерным потреблением кофеина;

формирование здоровых привычек в молодом возрасте;

предупреждение поиска более сильных стимуляторов для энергии;

избежание вредного воздействия других опасных факторов, связанных с употреблением энергетических напитков.

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