Рада хочет запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

ukenru
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
12:14 • 111242 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
11:19 • 128923 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
10:06 • 140924 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
09:20 • 137814 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
08:16 • 167813 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 160431 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
19 февраля, 04:10 • 157566 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 134956 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 129818 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 137217 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 173227 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 145021 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

08:52 • 146601 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

10:04 • 151909 просмотра
"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

10:55 • 122554 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

12:14 • 111242 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

08:16 • 167813 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 160431 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 173227 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 157566 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

10:04 • 151909 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

08:52 • 146601 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 145021 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 117661 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 133267 просмотра
Актуальное
Рада хочет запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Рада хочет запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Киев  •  УНН

 • 946 просмотра

Read in English

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Документ предусматривает новые требования к маркировке и ограничению мест продажи напитков с высоким содержанием стимулирующих веществ.

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается запретить продажу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств несовершеннолетним, а также установить новые требования маркировки энергетиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13024, передает УНН.

Детали

Согласно законопроекту, вводится понятие «энергетический напиток» - газированный или негазированный напиток (за исключением чая, кофе и напитков на основе кофейных и чайных экстрактов, название которых включает слово «кофе» или «чай»), который содержит кофеин из любого источника происхождения и/или другие ингредиенты (вещества), которые стимулируют центральную нервную систему, перечень которых и максимально допустимый уровень их содержания (концентрации) в энергетических напитках определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере о

Также вводится понятие «энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств» - энергетический напиток, содержание в котором кофеина и/или другого отдельно определенного ингредиента (вещества), отнесенного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, в перечень средств, стимулирующих центральную нервную систему, составляет более 150 миллиграммов на 1 литр.

Главный хирург США призвал активнее предупреждать о связи алкоголя и рака04.01.25, 02:58 • 30765 просмотров

Согласно проекту закона, предлагается, что при производстве энергетических напитков запрещается добавление ингредиентов, которые стимулируют центральную нервную систему, в объемах, превышающих определенный Минздравом, максимально допустимый уровень их концентрации в энергетических напитках.

На бутылках или банках энергетиков должна будет содержаться информация: «Энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств. Не рекомендуется для детей, беременных женщин и женщин в период лактации».

Также предлагается установить запрет на продажу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств лицами и лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Лубинец c призывает Раду увеличить штрафы за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним более чем в 7 раз10.01.25, 16:28 • 24552 просмотра

Кроме того, планируется запретить энергетические напитки с высоким содержанием стимулирующих средств:

  • в помещениях и на территориях учебных заведений, учреждений здравоохранения (кроме ресторанов, размещенных на территории санаториев);
  • в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами (продукцией) детского ассортимента или спортивными товарами (продукцией), а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций;
  • из торговых автоматов.

Сладкие напитки вызывают миллионы случаев диабета и болезней сердца ежегодно20.01.25, 17:00 • 28664 просмотра

Планируется запретить продавать энергетики через интернет, но при выполнении определенных условий, такая продажа будет разрешена. В частности, продавец должен предварительно установить возраст покупателя.

Если у продавца энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств возникли сомнения относительно достижения 18-летнего возраста покупателем, то он обязан попросить у него предъявить паспорт.

В случае отказа покупателя предоставить один из документов продажа или передача такому лицу энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств запрещается,

- говорится в документе.

В Минздраве заявили, что реклама о "меньшем вреде" электронных сигарет - манипуляция06.02.25, 15:15 • 50448 просмотров

Нардепы ожидают, что реализация закона позволит обеспечить повышение уровня качества и безопасности энергетических напитков, которые производятся и реализуются на территории Украины, а также будет способствовать сохранению здоровья населения и создаст предпосылки для защиты молодежи от вредного воздействия энергетических напитков.

Кроме того, парламентарии указывают, что законопроект будет иметь положительные последствия для лиц в возрасте до 18 лет:

  • снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, аритмии и повышенного артериального давления;
  • уменьшение вероятности развития зависимости от кофеина и других стимуляторов; уменьшение риска расстройств сна и проблем с нервной системой;
  • обеспечение лучшего сосредоточения, внимания, памяти и т.д. без воздействия стимуляторов;
  • снижение риска перепадов настроения и эмоциональной нестабильности; уменьшение тревожности и депрессивных состояний, которые могут быть вызваны чрезмерным потреблением кофеина;
  • формирование здоровых привычек в молодом возрасте;
  • предупреждение поиска более сильных стимуляторов для энергии;
  • избежание вредного воздействия других опасных факторов, связанных с употреблением энергетических напитков.

В Милане запретили курить на улице: штрафы до 240 евро01.01.25, 11:39 • 23636 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
verkhovna-radaВерховная Рада
milanМилан
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы