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“Пишаємося кожним, хто справді стійкий”: Зеленський привітав із Днем територіальної оборони

“Пишаємося кожним, хто справді стійкий”: Зеленський привітав із Днем територіальної оборони

Київ • УНН

 • 37770 перегляди

Президент відзначив стійкість і відданість воїнів ТрО у захисті держави. Зеленський подякував за знищення ворога та вшанував пам'ять полеглих у боях за Україну.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем територіальної оборони України, зазначивши, що тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей. З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні. Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави. Пишаємося кожним, хто справді стійкий. Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України

- написав Зеленський. 

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський 6 жовтня привітав українців із Днем територіальної оборони України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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