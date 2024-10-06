“Пишаємося кожним, хто справді стійкий”: Зеленський привітав із Днем територіальної оборони

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем територіальної оборони України, зазначивши, що тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей. З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні. Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави. Пишаємося кожним, хто справді стійкий. Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України