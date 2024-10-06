«Гордимся каждым, кто действительно стойкий": Зеленский поздравил с Днем территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины, отметив, что тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сегодня День территориальной обороны, воинов и подразделений, которые вместе со всеми составляющими Сил обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей. С первых дней полномасштабной войны тысячи и тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине. Защита севера: столицы, Чернигова, Сум. Защита Харькова, бои на Донетчине и Луганщине, на юге нашего государства. Гордимся каждым, кто действительно стойкий. Благодарим каждого, кто уничтожает врага и отвоевывает для Украины возможность жить. И чтим память всех павших в боях ради Украины - написал Зеленский.

Напомним,

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сирский 6 октября поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины.