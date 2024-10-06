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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  131491 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  146318 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  147205 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  145530 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  116766 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  104950 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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3 октября 2024, 12:37  •  123784 просмотра

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«Гордимся каждым, кто действительно стойкий": Зеленский поздравил с Днем территориальной обороны

«Гордимся каждым, кто действительно стойкий": Зеленский поздравил с Днем территориальной обороны

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 07:14  •  5408 просмотра

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Президент отметил стойкость и преданность воинов ТрО в защите государства. Зеленский поблагодарил за уничтожение врага и почтил память павших в боях за Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины, отметив, что тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сегодня День территориальной обороны, воинов и подразделений, которые вместе со всеми составляющими Сил обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей. С первых дней полномасштабной войны тысячи и тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине. Защита севера: столицы, Чернигова, Сум. Защита Харькова, бои на Донетчине и Луганщине, на юге нашего государства. Гордимся каждым, кто действительно стойкий. Благодарим каждого, кто уничтожает врага и отвоевывает для Украины возможность жить. И чтим память всех павших в боях ради Украины

- написал Зеленский. 

Напомним,

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сирский 6 октября поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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