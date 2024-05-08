Прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог за добу обстріляв 19 разів: пролунало 77 вибухів
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 19 разів обстріляли прикордонні райони Сумської, Чернігівської та Харківської областей, спричинивши 77 вибухів та пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Російські війська минулої доби 19 разів обстріляли прикордонні райони Сумської, Чернігівської та Харківської, зафіксовано 77 вибухів. Ворог відкривав вогонь із мінометів, гранатометів, артилерії, РСЗВ, САУ, та вдарив ФПВ-дроном, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у середу, пише УНН.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 19 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння
У Чернігівській області ворожі удари зафіксовано:
- у Семенівській громаді: Карповичі – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; Янжулівка – 8 вибухів, ймовірно АГС.
- у Сновській громаді: Клюси – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
У Сумській області минулої доби зафіксовано:
- у Сумському районі: під ворожий обстріл із ймовірно мінометів 120 мм., РСЗВ та САУ потрапили Веселівка (11 вибухів); Басівка (8 вибухів); Павлівка (4 вибухи) ; Юнаківка (26 вибухів); Запсілля (2 вибухи); Миропільське (2 вибухи); Хотінь (7 вибухів, в результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок); Іскрисківщина (1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон).
Також росіяни обстріляли Білопілля, пролунало 6 вибухів. В результаті обстрілу пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та об’єкти цивільної інфраструктури.
- у Охтирському районі: Попівка – 10 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
- у Шосткинському районі: Сопич – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
На Харківщині обстріли рф зафіксували в Олександрівці Богодухівського району: – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
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