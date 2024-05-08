Прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог за добу обстріляв 19 разів: пролунало 77 вибухів

ukenru
14:28 • 93148 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 88520 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 97015 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 94098 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 103030 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 101116 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 125706 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141061 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142604 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 287472 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7 м/с
47 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 75966 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 86707 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 79626 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 75095 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 42906 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 93148 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 287472 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 387856 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 400720 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 314008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 35263 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 34448 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 73670 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 89092 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 99366 перегляди
Актуальне
Прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог за добу обстріляв 19 разів: пролунало 77 вибухів

Прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог за добу обстріляв 19 разів: пролунало 77 вибухів

Київ • УНН

 • 23157 перегляди

За минулу добу російські війська 19 разів обстріляли прикордонні райони Сумської, Чернігівської та Харківської областей, спричинивши 77 вибухів та пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Російські війська минулої доби 19  разів обстріляли прикордонні райони Сумської, Чернігівської та Харківської, зафіксовано 77 вибухів. Ворог відкривав вогонь із мінометів, гранатометів, артилерії, РСЗВ, САУ, та вдарив ФПВ-дроном, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у середу, пише УНН.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 19 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння

- повідомили в ОК "Північ".

У Чернігівській області ворожі удари зафіксовано: 

  • у Семенівській громаді: Карповичі – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; Янжулівка – 8 вибухів, ймовірно АГС. 
  • у Сновській громаді: Клюси – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

У Сумській області минулої доби зафіксовано:

  • у Сумському районі:  під ворожий обстріл із ймовірно мінометів 120 мм., РСЗВ та САУ потрапили Веселівка (11 вибухів); Басівка (8 вибухів); Павлівка (4 вибухи) ; Юнаківка (26 вибухів); Запсілля (2 вибухи); Миропільське (2 вибухи); Хотінь (7 вибухів, в результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок); Іскрисківщина (1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон).

Також росіяни обстріляли Білопілля, пролунало 6 вибухів. В результаті обстрілу пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та об’єкти цивільної інфраструктури. 

  • у Охтирському районі:  Попівка – 10 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
  • у Шосткинському районі: Сопич – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

На Харківщині обстріли рф зафіксували в Олександрівці  Богодухівського району:  – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру Херсона: пошкоджений вокзал та колії 08.05.24, 08:46 • 22620 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
okhtyrkaОхтирка
bilopilliaБілопілля
khotynХотин
shostkaШостка
bohodukhivБогодухів
basivkaБасівка
chernihivЧернігів
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69