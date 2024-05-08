Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

"Сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось" - Зеленский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне президент Зеленский заявил, что украинцы снова борются против зла, возрожденного под российским флагом, и только объединенный свободный мир может остановить это, как он это сделал в 1945 году.