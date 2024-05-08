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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров
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В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом
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Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов
За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров
Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.
российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов
За два года полномасштабной войны российский производитель самолетов "яковлев" импортировал от иностранных партнеров продукцию собственного производства на сумму около 420 млн долларов, чтобы иметь возможности ускорить производства истребителей Су-30 и других военных самолетов.
рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго
Российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в 6 областях, нанеся ущерб энергосистеме и газовой инфраструктуре, есть ограничения для более 200 000 абонентов в Харьковской области, возможны вечерние ограничения для потребителей.
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза, уничтожив нефтепродукты и инфраструктуру оккупантов.
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"
Европейский суд по правам человека обязал Грузию выплатить 153 600 евро компенсации жертвам насильственного разгона митинга "ночь гаврилова" в Тбилиси в 2019 году.
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом
Российский беспилотник был сбит над Черкасской областью во время массированной ракетной и беспилотной атаки на Украину, повредив здание, но обошлось без жертв.
В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины
Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, заявила, что многие страны внимательно следят за дискуссиями о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы банка России, для поддержки Украины, подчеркивая необходимость правовой основы и сохранении функционирования международной валютной системы.
На Киевщине энергетики вернули свет в Вышгородском районе после утренней атаки рф
Энергетики восстановили электроснабжение 1023 семей в Вышгородском районе Киевской области после того, как российский обстрел повредил электросети и оставил их без света.
"Сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось" - Зеленский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне президент Зеленский заявил, что украинцы снова борются против зла, возрожденного под российским флагом, и только объединенный свободный мир может остановить это, как он это сделал в 1945 году.