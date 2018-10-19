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Причиною вибухів на арсеналі в Ічні, скоріш за все, була “закладка” — Матіос

Причиною вибухів на арсеналі в Ічні, скоріш за все, була “закладка” — Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Причиною вибухів на військовому арсеналі біля Ічні Чернігівської області, скоріш за все, була закладка. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Оскільки там працювали “ребовські” установки і вони загасили всі сигнали — безпілотника там не було. Це ми перевірили, проводяться відповідні експертизи. Більше 400 військових допитано. Швидше за все, що це була закладка”, — розповів він.

Раніше Матіос повідомив, що за чотири дні до вибухів на арсеналі Міністерства оборони біля Ічні Чернігівської області помітили неподалік технічної території вночі двох чоловіків в камуфляжах, але їх не вдалося знайти. 

Нагадаємо, кількість пошкоджених будинків, квартир та інших будівель у населених пунктах навколо 6-го арсеналу збільшилася до 222, ще чотири зруйновані.

А 25 дітей з постраждалої території, які опинилися в складних життєвих обставинах, відправили в санаторій.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

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