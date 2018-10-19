Причиною вибухів на арсеналі в Ічні, скоріш за все, була “закладка” — Матіос

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Причиною вибухів на військовому арсеналі біля Ічні Чернігівської області, скоріш за все, була закладка. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.