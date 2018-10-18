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НС під Ічнею: дітей з постраждалої території відправили в санаторій

НС під Ічнею: дітей з постраждалої території відправили в санаторій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні дітей з постраждалої території Ічнянського району, які опинилися в складних життєвих обставинах, відправили в обласний санаторій. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції Чернігівської області.

"Спільно з місцевими соціальними службами зранку 18 жовтня правоохоронці відправили 25 таких підлітків в обласний санаторій "Зелений гай". За згодою батьків, діти пройдуть оздоровлення і водночас продовжать навчання відповідно до шкільної програми. Перебування дітей з Ічнянщини у санаторії триватиме місяць", – зазначили у ГУНП.

Додамо, що у десяти постраждалих селах Ічнянського району відновили 39 будівель після надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі, повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

"В Августівці відремонтовано 17 об’єктів, Воронівці – 8, Іржавці, Тишківці та Монастирищі – по 3, Хаєнках, Гужівці, Городні, Бурімці, Грабові – по 1", – зазначили в ОДА.

Наразі на постраждалій території обстежили вже 8787 будівель, тобто 90,4%. Нових пошкоджених об’єктів не виявили. Як повідомлялося раніше, визначені зруйнованими чотири будинки в селі Августівка, пошкодженими – 113 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 20 населених пунктах.

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"Об'єкти життєзабезпечення Ічнянського району (електропостачання, стаціонарний телефонний зв'язок, водопостачання та водовідведення, газопостачання) працюють у штатному режимі. У двох медичних закладах місті Ічня та селища Парафіївка, а також у Крупичпільскому територіальному центрі соціального обслуговування залишаються 78 осіб, з них 11 дітей", – повідомили в ОДА.

У населених пунктах продовжують працювати 15 спільних патрулів Нацполіції та Нацгвардії. Діють чотири пости на основних під’їзних шляхах до зони НС.

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Нагадаємо, у районі 6-го арсеналу вилучили вже понад 3,6 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

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