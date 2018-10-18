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ЧП под Ичней: детей из пострадавшей территории отправили в санаторий

ЧП под Ичней: детей из пострадавшей территории отправили в санаторий

Киев  •  УНН

 • 9626 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня детей из пострадавшей территории Ичнянского района, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, отправили в областной санаторий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции Черниговской области.

"Совместно с местными социальными службами утром 18 октября правоохранители отправили 25 таких подростков в областной санаторий "Зеленая роща". С согласия родителей, дети пройдут оздоровление и одновременно продолжат обучение в соответствии со школьной программой. Пребывание детей с Ичнянского района в санатории продлится месяц", – отметили в ГУНП.

Добавим, что в десяти пострадавших селах Ичнянского района восстановили 39 зданий после чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале, сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

"В Августовке отремонтировано 17 объектов, Вороновцы – 8, Иржавце, Тышковцы и Монастырище – по 3, Хаенки, Гужовке, Городне, Буромке, Грабове – по 1", – отметили в ОГА.

Сейчас на пострадавшей территории обследовали уже 8787 зданий, то есть 90,4%. Новых поврежденных объектов не обнаружили. Как сообщалось ранее, определены разрушенными четыре дома в селе Августовка, поврежденными – 113 домов, квартир и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах.

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"Объекты жизнеобеспечения Ичнянского района (электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение) работают в штатном режиме. В двух медицинских учреждениях городе Ичня и поселка Парафиевка, а также в Крупичпольском территориальном центре социального обслуживания остаются 78 человек, из них 11 детей", – сообщили в ОГА.

В населенных пунктах продолжают работать 15 совместных патрулей Нацполиции и Нацгвардии. Действуют четыре поста на основных подъездных путях к зоне ЧС.

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Напомним, в районе 6-го арсенала изъяли уже более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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