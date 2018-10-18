НС на арсеналі під Ічнею: назвали кількість знайдених навколо боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У районі 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, вилучили вже понад 3,6 тисячі вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. Очищено 28 із 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрову зону забруднення зменшено до 10-ти кілометрової. Вилучено 3 тис. 641 вибухонебезпечний предмет (за добу - 1 тис. 352), відпрацьовано 265 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу - 5)", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, за даними міністра оборони Степана Полторака, на арсеналі під Ічнею на момент початку пожежі і вибухів зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.