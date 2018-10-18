ЧП на арсенале под Ичней: назвали количество найденных вокруг боеприпасов

"Проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 28 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до 10-ти километровой. Изъято 3 тыс. 641 взрывоопасный предмет (за сутки - 1 тыс. 352), отработано 265 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 5)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, по данным министра обороны Степана Полторака, на арсенале под Ичней на момент начала пожара и взрывов сохранялось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.