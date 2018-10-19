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Двох чоловіків у камуфляжі бачили вночі біля складів напередодні вибухів в Ічні - Матіос

Двох чоловіків у камуфляжі бачили вночі біля складів напередодні вибухів в Ічні - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. За чотири дні до вибухів на арсеналі Міністерства оборони біля Ічні Чернігівської області помітили неподалік технічної території вночі двох чоловіків в камуфляжах, але їх не вдалося знайти. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Склад в Ічні був одним із найбільш захищених. В той момент, коли відбулися вибухи, більше 40-ка військових й воєнізованої охорони з таємними секретами по периметру в лісі перебували на варті. Я можу це вже сьогодні сказати, з проведенням допитів на поліграфі, достеменно встановлено, що 4 числа, тобто, за чотири дні до вибухів, за 50-70 метрів від технічної території, де були склади, були виявлені дві людини в камуфляжній формі, які в нічний час, у 2:00 ночі, пересувалися по периметру”, — сказав він.

Наряд, який був піднятий по тривозі вночі, продовжив Матіос, їх не знайшов. І після цього, уточнив він, була посилена охорона, але її виявилося не достатньо.

Нагадаємо, кількість пошкоджених будинків, квартир та інших будівель у населених пунктах навколо 6-го арсеналу збільшилася до 222, ще чотири зруйновані.

А 25 дітей з постраждалої території, які опинилися в складних життєвих обставинах, відправили в санаторій.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

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