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Двух мужчин в камуфляже видели ночью возле складов накануне взрывов в Ичне - Матиос

Двух мужчин в камуфляже видели ночью возле складов накануне взрывов в Ичне - Матиос

Киев  •  УНН

 • 11926 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. За четыре дня до взрывов на арсенале Министерства обороны в Ичне Черниговской области заметили неподалеку технической территории ночью двух мужчин в камуфляже, но их не удалось найти. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Склад в Ичне был одним из самых защищенных. В тот момент, когда произошли взрывы, более 40-ка военных и военизированной охраны с тайными секретами по периметру в лесу находились на страже. Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, в 50-70 метрах от технической территории, где были склады, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, в ночное время, в 2:00 ночи, которые передвигались по периметру", - сказал он.

Наряд, который был поднят по тревоге ночью, продолжил Матиос, их не нашел. И после этого, уточнил он, была усилена охрана, но ее оказалось недостаточно.

Напомним, количество поврежденных домов, квартир и других зданий в населенных пунктах вокруг 6-го арсенала увеличилась до 222, еще четыре разрушены.

А 25 детей из пострадавшей территории, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, отправили в санаторий.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек . Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Украинские Национальные Новости

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