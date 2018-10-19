НС на Чернігівщині: кількість пошкоджених будинків збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кількість пошкоджених будинків, квартир та інших будівель у населених пунктах навколо 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, збільшилася до 222, ще чотири зруйновані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС України.
"Проводилися комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення (обстежено 8877 об'єктів із 9713 (91,0%). За результатами обстежень визначено такими, які зруйновані - 4 будинки в с. Августівка, пошкоджені - 222 будинки, квартири та інші капітальні споруди у 20 населених пунктах", - повідомили у відомстві.
Раніше у ДСНС повідомляли про 113 пошкоджених будівель.
Вже відновлено 69 будівель.
Також за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи чотири рази залучалися на гасіння пожежі настилу в лісі на загальній площі 1,4 га поблизу смт Дружба. "Всього з початку робіт ліквідовано 29 пожеж (1 на об'єкті, 9 у житловому секторі, 19 настилу в лісі)", - додали у ДСНС.
У 2-х медичних закладах - в Ічні та Парафіївці - та Крупичпільскому відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких пристарілих громадян територіального центру соціального обслуговування залишається 73 особи (з них 11 дітей) евакуйованих громадян.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.