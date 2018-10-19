НС на Чернігівщині: кількість пошкоджених будинків збільшилася

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кількість пошкоджених будинків, квартир та інших будівель у населених пунктах навколо 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, збільшилася до 222, ще чотири зруйновані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС України.