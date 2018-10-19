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ЧП в Черниговской области: количество поврежденных домов увеличилось

ЧП в Черниговской области: количество поврежденных домов увеличилось

Киев  •  УНН

 • 12573 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Количество поврежденных домов, квартир и других зданий в населенных пунктах вокруг 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, увеличилось до 222, еще четыре разрушены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС Украины.

"Проводились комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (обследовано 8877 объектов из 9713 (91,0%). По результатам обследований определены такими, что разрушены - 4 дома в с. Августовка, повреждены - 222 дома, квартиры и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах", - сообщили в ведомстве.

Ранее в ГСЧС сообщали о 113 поврежденных зданиях.

Уже восстановлено 69 зданий.

Также за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза привлекались на тушение пожара настила в лесу на общей площади 1,4 га вблизи пгт Дружба. "Всего с начала работ ликвидировано 29 пожаров (1 на объекте, 9 в жилом секторе, 19 настила в лесу)", - добавили в ГСЧС.

В 2-х медицинских учреждениях - в Ичне и Парафиевке - и Крупичпольском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких престарелых граждан территориального центра социального обслуживания остается 73 человека (из них 11 детей) эвакуированных граждан.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.

Украинские Национальные Новости

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