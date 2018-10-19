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Причиной взрывов на арсенале в Ичне, скорее всего, была "закладка" - Матиос

Причиной взрывов на арсенале в Ичне, скорее всего, была "закладка" - Матиос

Киев  •  УНН

 • 18196 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Причиной взрывов на военном арсенале в Ичне Черниговской области, скорее всего, была закладка. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Поскольку там работали "ребовские" установки и они потушили все сигналы - беспилотника там не было. Это мы проверили, проводятся соответствующие экспертизы. Более 400 военных допросили. Скорее всего, что это была закладка", - рассказал он.

Ранее Матиос сообщил, что за четыре дня до взрывов на арсенале Министерства обороны в Ичне Черниговской области заметили неподалеку технической территории ночью двух мужчин в камуфляже, но их не удалось найти.

Напомним, количество поврежденных домов, квартир и других зданий в населенных пунктах вокруг 6-го арсенала увеличилась до 222, еще четыре разрушены.

А 25 детей из пострадавшей территории, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, отправили в санаторий.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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