Президент подякував В.Кличку за бій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував боксеру Володимиру Кличку за бій проти британця Ентоні Джошуа, передає УНН з посиланням на Twitter гаранта.
“Ми з тобою, Володимире! Дякуємо за боротьбу,” — написав П.Порошенко.
Нагадаємо, в одинадцятому раунді Е.Джошуа завдав українцю серію ударів і здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.
Відтак британець здобув титули IBF, WBA Super і IBO в суперважкій ваговій категорії.
Після бою український боксер привітав опонента з перемогою. “Кращий чоловік виграв сьогодні. І це дивовижна подія для боксу. Два джентльмени боролися один з одним, і він був кращим сьогодні, ніж я. Це дійсно сумно, що я не зробив це сьогодні ввечері, я збирався перемогти, але мій план не спрацював. Але я все одно відзначаю свою повагу до Ентоні та приношу поздоровлення,” — сказав В.Кличко.
Ми з тобою, Володимире!
Дякуємо за боротьбу pic.twitter.com/OB32pG1vSh