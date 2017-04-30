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Президент подякував В.Кличку за бій

Київ • УНН

 • 30486 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував боксеру Володимиру Кличку за бій проти британця Ентоні Джошуа, передає УНН з посиланням на Twitter гаранта.

Президент подякував В.Кличку за бій

“Ми з тобою, Володимире! Дякуємо за боротьбу,” — написав П.Порошенко.

Нагадаємо, в одинадцятому раунді Е.Джошуа завдав українцю серію ударів і здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.

Відтак британець здобув титули IBF, WBA Super і IBO в суперважкій ваговій категорії.

Після бою український боксер привітав опонента з перемогою. “Кращий чоловік виграв сьогодні. І це дивовижна подія для боксу. Два джентльмени боролися один з одним, і він був кращим сьогодні, ніж я. Це дійсно сумно, що я не зробив це сьогодні ввечері, я збирався перемогти, але мій план не спрацював. Але я все одно відзначаю свою повагу до Ентоні та приношу поздоровлення,” — сказав В.Кличко.

Ми з тобою, Володимире!

Дякуємо за боротьбу pic.twitter.com/OB32pG1vSh

— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 апреля 2017 г.

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