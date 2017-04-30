Президент поблагодарил В.Кличко за бой

"Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу ", - написал Порошенко.

Напомним, в одиннадцатом раунде Е.Джошуа нанес Украинский серию ударов и одержал досрочную победу техническим нокаутом.

Поэтому британец получил титулы IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

После боя украинский боксер поздравил оппонента с победой. "Лучший человек выиграл сегодня. И это удивительное событие для бокса. Два джентльмена боролись друг с другом, и он был лучшим сегодня, чем я. Это действительно грустно, что я не сделал это сегодня вечером, я собирался победить, но мой план не сработал. Но я все равно отмечаю свое уважение к Энтони и приношу поздравления ", - сказал Кличко.

Мы с тобой, Владимир!



Спасибо за борьбу pic.twitter.com/OB32pG1vSh